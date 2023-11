Schrecklich schön: Das sind die Vereinshymnen der Fußballer

Hattingen/Sprockhövel. Sie liefern eine besondere Stimmung und setzten auf Tradition: Vereinslieder. So gehen die Songs der Fußballvereine aus Hattingen und Sprockhövel.

Das Singen von Vereinsliedern ist eine etwas aus der Mode gekommene Tradition. Dennoch sorgen diese Songs für eine besondere Stimmung, wenn sie abgespielt werden. Sowohl auf dem Fußballplatz als auch bei diversen Feiern.

Von den Fußballvereinen aus Hattingen und Sprockhövel können sich der SC Obersprockhövel, der SuS Niederbonsfeld, der TuS Hasslinghausen und die Sportfreunde Niederwenigern über ihren eigenen Song erfreuen.

Auch beim VfL Winz-Baak gibt es ein Lied, hier wurde eine Strophe des Hammerschmied-Liedes umgedichtet. So gehen die Texte der Vereinslieder.

SC Obersprockhövel: Die Geselligkeit steht im Mittelpunkt

Hier beim SC Obersprockhövel, seit 1921. Bist du beim SCO, dann bist du es für immer, drehst nicht die Fahne nach dem Wind, bist kein Wellenreiter. Bei uns in der Arena siehst du nur Gewinner, freust dich über Siege wie ein Kind. Wir stehen zusammen in guten wie in schlechten Zeiten, grün und schwarz sind wir durch und durch. SCO, wir werden dich begleiten, Obersprockhövel dein Schal halten wir hoch.

Nach den Siegen feiern wir die dritte Halbzeit, hier im SCO-Treff. Mit den Fans zusammen auf ein Bierchen, Geselligkeit, die ewig hält. Wir stehen zusammen in guten wie in schlechten Zeiten, grün und schwarz sind wir durch und durch. SCO, wir werden dich begleiten, Obersprockhövel dein Schal halten wir hoch.

Hier beim SC Obersprockhövel, da sind sind wir zuhaus’. Seit 1921 wird gekämpft, gesiegt und anschließend gefeiert und jedes Spiel ist etwas ganz Besonderes. In guten wie in schlechten Zeiten, grün und schwarz, sind wir durch und durch. SCO, wir werden dich begleiten, Obersprockhövel dein Schal halten wir hoch. Für immer.

SF Niederwenigern sprechen das ganze Dorf an

Seit 1924 ist das Fußball-Wunder hier. Euer Fußball lässt uns hoffen. Darum sind wie gerne hier. Egal ob jung oder alt. Jeder ist hier gerngesehen. Das ganze Dorf versammelt, die Legende hier zu sehen. Oh du mein SFN, an den ich immer häng, mein Herz schlägt nur für dich. Oh du mein SFN, so vieles wird geschehen, nur du wirst niemals untergehen.

In unserem SFN. Wir gehören alle zusammen, seh es dir selber an. Auf der roten Asche fing alles einmal an. Heut spielen wir auf Rasen, alle freuen sich dran. Oh du mein SFN, an den ich immer häng, mein Herz schlägt nur für dich. Oh du mein SFN, so vieles wird geschehen, aber du wirst niemals untergehen.

Auf unserem Platz ist Leben. Mit Herz und viel Gefühl, Wir werden alles geben und immer zu dir stehen. Und gibt es schwere Zeiten, tut es noch so weh, wir werden dich begleiten, du unser SFN. Oh du mein SFN, an den ich immer häng, mein Herz schlägt nur für dich. Oh du mein SFN, so vieles wird geschehen, aber du wirst niemals untergehen. Oh du mein SFN, an den ich immer häng, mein Herz schlägt nur für dich. Oh du mein SFN, so vieles wird geschehen, aber du wirst niemals untergehen.

Den Song kann man sich hier anhören:

SuS Niederbonsfeld: Eisen und Stahl spielen noch immer eine Rolle

Hoch lebe Eisen, hoch lebe Stahl, hoch lebt der SuS, wir singen noch einmal: Hurra, hurra, hurra, die blau-weißen Teufel des SuS sind da. Dieses Liedchen hat gesungen einst zur Sommerzeit, zur Sommerzeit. Diese toften Bonsfelder Jungen sind zum Kampf bereit, darum Brüder lasst euch sagen haltet euer Wort, halt den SuS in Ehren, dass er lebe fort. Ein dreimal hoch, ein dreimal hoch, dem Lederball, dem Lederball, der SuS ist überall. Ein dreimal hoch, ein dreimal hoch, dem Lederball, dem Lederball, der SuS ist überall.

TuS Hasslinghausen setzt auf die Fahnen der Fans

Wir haben Herz und Leidenschaft. Sind ‘ne grün-weiße Macht. TuS, ja TuS, wir kämpfen nur für dich. In Hasslinghausen ist unser Thron. Hier sind die Fans unsere Bastion. Und mit euch im Rücken. Ja, da wird gewonn’! TuS 07, wir werden immer zu Dir stehn’. Unsere Fahnen werden wehn’. Alle zusammen. TuS 07, wir werden immer zu dir stehn’. Unsere Fahnen werden wehn’. Grün und weiß für immer.

Seit 1907 gibt’s dich schon. Hast ‘ne lange Tradition. In grün und weiß schlagen die Herzen heiß. Hier am Landringhauser Weg. Werden wir alle Wege gehn’. Keiner schlägt uns in den Farben grün und weiß! TuS 07, wir werden immer zu Dir stehn’. Unsere Fahnen werden wehn’. Alle zusammen. TuS 07, wir werden immer zu dir stehn’. Unsere Fahnen werden wehn’. Grün und weiß für immer.

Ein ganzes Leben lang, ziehst du uns in den Bann, Hasslinghausen du bist das Beste, was es gibt. TuS 07, wir werden immer zu Dir stehn’. Unsere Fahnen werden wehn’. Alle zusammen. TuS 07, wir werden immer zu dir stehn’. Unsere Fahnen werden wehn’. Grün und weiß für immer.

Den Song kann man sich hier anhören.

VfL Winz-Baak dichtet das Hammerschmied-Lied um

Vorsänger: Es ist ja kein Dörflein zu kleine, ein Hammerschmied muss darin sein.

Chor: Es ist ja kein Dörflein zu kleine, ein Hammerschmied muss darin sein.

Refrain: Hammerschmied, Hammerschmied, lass es ruhig laufen, Hammerschmied, Hammerschmied, lass uns das Geld versaufen. Hoch mit dem Hammer, nieder mit ihm. Schmiede das Eisen solang es noch warm ist, schmiede das Eisen solang es noch glüht. Schmiede das Eisen solang es noch ………. Schmiede zum Kranz, schmiede zum Kranz.

Vorsänger: Die Gesellen, sie stehen am Feuer, vom Ruße geschwärzt das Gesicht.

Chor: Die Gesellen, sie stehen am Feuer, vom Ruße geschwärzt das Gesicht.

Vorsänger: Elf Freunde sind wir auf dem Sportplatz, Elf Freunde sind wir am Biertisch.

Chor: Elf Freunde sind wir auf dem Sportplatz, Elf Freunde sind wir am Biertisch.

Refrain: VfL, VfL, lass es ruhig laufen, VfL, VfL, lass uns das Geld versaufen. Hoch mit dem Glase, nieder mit ihm. Spiele den Fußball, solang es dir Spaß macht, spiele den Fußball, denn er hält dich jung. Spiele den Fußball, solang es dir Spaß macht, spiele auf Sieg, spiele auf Sieg.

