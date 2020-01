Hattingen. Die Handballer des TuS Hattingen II unterliegen in der Bezirksliga beim FC Erkenschwick knapp mit 27:28 und das nach einer starken ersten Hälfte.

Schiltz-Sieben kassiert hauchdünne Auswärtsniederlage

Der TuS Hattingen II hat den Derbysieg gegen die DJK Westfalia Welper aus der Vorwoche nicht vergolden können. Die Hattinger verloren das letzte Spiel der Hinrunde beim FC Erkenschwick hauchdünn mit 27:28. Somit verpassten es die TuSler, eine Verfolgerrolle in der Handball-Bezirksliga zu übernehmen.

Die Mannschaft von Trainer Jan Schiltz hatte gegenüber dem Pokalspiel unter der Woche einen großen Kader beieinander. Man merkte deutlich, dass die Gäste sich viel vorgenommen hatten. Die Einstellung war top und zwar vom Anpfiff an. Die favorisierten Hausherren schauten verdutzt aus der Wäsche, als sie nach noch nicht einmal fünf gespielten Minuten bereits mit 0:5 im Hintertreffen lagen.

Schockstarre dauert nicht lange

Die Schockstarre dauerte aber nicht lange an. Die kampfstarken Gastgeber fanden sich dank ihres körperlich starken Rückraums in einem intensiven Spiel zweier guter Teams immer besser zurecht und hatten beim 7:8 den Anschluss gefunden. Kurz vor der Pause gelang Erkenschwick erstmals der Ausgleich. Mit dem 13:13 ging es dann auch in den zweiten Abschnitt.

Bis zum 16:16 konnte keine Team mehr die Führung behaupten. Kurze Zeit später schaffte es der FCE erstmals, mit zwei Toren vorne zu liegen. Der Vorsprung war bis zum Abpfiff äußerst umkämpft. In der Schlussphase verkürzten Philipp Zaghow und Leo Schiller das 28.25 der Erkenschwicker zwar noch einmal bis auf einen Treffer. Zum Ausgleich rechte es aber nicht mehr.

Zeitstrafe kurz vor dem Ende

Schade für den TuS, dass ausgerechnet ihr bester Schütze Leo Schiller knapp drei Minuten vor dem Ende eine Zeitstrafe kassierte. „Die muss man, wie übrigens auch die Rote Karte für Sebastian Gornik (52.), nicht unbedingt geben. Fehlentscheidungen waren es allerdings auch nicht“, äußerte sich Jan Schiltz zu zwei unglücklichen Unterzahlsituationen zurückhaltend. In einem engen Spiel entscheiden aber oft Kleinigkeiten.

So vielleicht auch der einzige verworfene Siebenmeter vom besten Schützen Leo Schiller. Er hatte den FCE-Keeper prima verladen, die Kugel aber an die Latte geworfen.

FC Erkenschwick – TuS Hattingen 28:27

„Spielfilm“: 0:5, 4:7, 7:8, 10:13, 13:13 (Hz.), 15:15, 21:20, 25:24, 28:25, 28:27

TuS:Jedhoff, Lük; Pemöller (4), Pruin, Buchgeister, Gornik (2), Sebastian Cammann, Schäffer, Schönenborn (1), Schäfer (3), Zaghow (6), Alda, Serndt, Schiller (11/6)