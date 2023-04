SC Obersprockhövel: Wochen der Wahrheit mit einem Makel

Sprockhövel. Den Wahnsinn vom letzten Wochenende hat der SC Obersprockhövel II verdaut. Nun bietet sich eine riesige Chance. Dafür muss etwas besser werden.

Erst am Sonntag zu Hause gegen Bezirksliga-Schlusslicht TuS Ennepe (13 Uhr), dann in der Woche drauf beim direkten Abstiegskonkurrenten ASSV Letmathe.

Der SC Obersprockhövel II steht vor den Wochen der Wahrheit und hat die riesige Chance, mit zwei Siegen einen großen Schritt zum Klassenerhalt zu machen. „Wenn wir beide Spiele gewinnen, sollte der Drops gelutscht sein“, sagt daher auch SCO II-Trainer Markus Möller.

Gewinnen die Grün-Schwarzen gegen Ennepe, bleibt es bei mindestens sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, bei dann nur noch fünf Spielen.

SC Obersprockhövel II muss auf Max Schenkel verzichten

„Es ist klar, was wir wollen. Wir spielen zu Hause. Wenn wir einen Dreier holen, haben wir Ennepe weit hinter uns gelassen“, so der SCO-Trainer, der am Wochenende auf Max Schenkel verzichten muss, möglicherweise aber wieder auf die Dienste von Robin Kost zurückgreifen kann.

Das Zehn-Tore-Spiel vom vergangenen Spieltag gegen den VfB Schwelm hat Möller dabei nicht nur in positiver Erinnerung. „Es ist super, dass wir sechs Tore gemacht haben. Auf der anderen Seite haben wir vier bekommen, das war nicht so prickelnd. Aber es war das Wichtigste, dass wir gewonnen haben“, sagt er.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel