Innerhalb der Liga gilt der SC Obersprockhövel nun bei den meisten der Gegner als Topfavorit. Er rangiert – punktgleich mit RW Erlinghausen – an der Tabellenspitze. Trainer Robert Wasilewski möchte nach der Startphase in die Saison noch nicht davon sprechen. Dennoch will er mit seiner Mannschaft natürlich nachlegen und am Sonntag beim TuS Langenholthausen den nächsten Sieg einfahren (Anstoß: 15 Uhr).

SC Obersprockhövel gewinnt ungefährdet gegen Brilon SC Obersprockhövel gewinnt ungefährdet gegen Brilon Mit 3:0 siegte der SC Obersprockhövel gegen den SC Brilon verdient. Bilder aus der 1. Halbzeit. Foto: Walter Fischer

Der Gegner hat in den ersten fünf Spielen eine total ausgeglichene Bilanz erspielt: zwei Siegen stehen zwei Niederlagen gegenüber, dazu gab’s ein Remis und das aktuelle Torverhältnis beträgt 13:13. Es ist daher schwierig, den Gegner einzuschätzen. Zumal er sich gegen vermeintlich stärkere Teams wie Erlinghausen (4:6-Niederlage) oder den BSV Menden (3:3) gut präsentierte.

Gegner des SC Obersprockhövel befindet sich im Aufwind

Die beiden Siege wurden zuletzt gegen Aufsteiger FC Arpe-Wormbach und Schlusslicht SV Brilon geholt. Dazu ist Langenholthausen unter der Woche mit einem 4:0-Sieg über den A-Ligisten SV Arnsberg in die dritte Runde des Kreispokals eingezogen, befindet sich insgesamt also im Aufwind.

Wasilewski warnt daher: „Den Gegner darf man nicht unterschätzen, wir müssen aufpassen.“ Zumal der SCO das vorletzte Spiel vor dem Saisonabbruch im März eben genau gegen Langenholthausen mit 1:4 verloren hat. Nun sei die Situation eine ganz andere, Wasilewski möchte weiter oben in der Spitzengruppe bleiben. „Es sieht im Moment nicht schlecht bei uns aus“, sagt er recht verhalten.

Robert Wasilewski weiß um die Qualitäten seiner Offensive

Er weiß um die Qualitäten seiner Offensive, die wieder auf dem Platz gezeigt werden sollen. Der Trainer rechnet mit einem Gegner, der nicht wie zuletzt Brilon mit zehn Spielern in der Defensive auf Schadensbegrenzung bedacht ist. „Wir müssen ihn unter Druck setzen“, fordert der Coach.

Die Stürmer der Gegner sind gefährlich. Beim SCO haben aber nach fünf Spielen bereits acht Spieler getroffen. Der Ausfall nach der unverständlichen Sperre gegen Patrick Dytko schmerzt, ist aber im breiten Kader auffangbar. Lamine Diame ist etwa wieder dabei.

