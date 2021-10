SC Obersprockhövel verliert Kapitän Kost schon wieder

Sprockhövel. Mit dem 2:0-Sieg gegen den SC Drolshagen setzt der SCO seine Siegesserie fort und thront weiter an der Spitze – steht aber dennoch unter Schock.

Mit der Erwartungshaltung, dass es ein schwieriges Spiel wird, gingen die Spieler der ersten Mannschaft des SC Obersprockhövel in die Partie gegen den SC Drolshagen. Mit 2:0 setzten sie sich auswärts durch. Die Verletzung von Kapitän Robin Kost überschattete jedoch das Ergebnis.

In einer hartumkämpften ersten Halbzeit gelang es dem SCO nicht, sich viele Chancen zu erspielen. Da der SC Drolshagen sehr gut in der Defensive stand und viel mit langen Bällen arbeitete. „Sie haben fast nichts zugelassen“, sagte SCO-Trainer Robert Wasilewski nach dem Spiel. Eine gute Chance bekamen die Sprockhöveler trotzdem zustande: Mit einem Schuss an die Latte zeigten sie, dass ihre Offensive das oft geschätzte Potenzial hat.

Kurz nach dem Seitenwechsel wird es gefährlich für Obersprockhövel

Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit wurde es dann für den SCO gefährlich. Nach einer Ecke hatten die Gastgeber eine hundertprozentige Chance, die sie allerdings nicht verwandelten. „Eigentlich hätte es 1:0 für den Gegner stehen müssen“, weiß Trainer Wasilewski.

Darauf reagierten die Fußballer des SCO gut und begannen, das Spiel selbst in die Hand zu nehmen. In der 66. Minute erzielte Moritz Schrepping den Führungstreffer für die Sprockhöveler. Nachdem der Torwart den Ball von Niklas Niedergethmann abprallen ließ, war Schrepping mit dem Kopf zur Stelle und brachte den Ball im gegnerischen Tor unter.

Robin Kost legt erst nach und verletzt sich dann schwer

Rund zehn Minuten später fiel das 2:0. Nach einem gut gespielten Konter brachte Robin Kost den Ball im Netz unter. „Es war ein sehr typischer Spielzug von uns“, erklärte Wasilewski hinterher zufrieden. Direkt im Anschluss erspielte sich der SCO eine eigentlich hunterprozentige Chance zum 3:0. Allerdings vergab Schrepping diese.

Fünf Minuten vor Schluss folgte dann der Schock für die Sprockhöveler: Kapitän Robin Kost verletzte sich schwer. „Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Mehr wissen wir noch nicht“, sagte der SCO-Trainer erschüttert nach dem Spiel.

Kapitän war nach langer Verletzungspause gerade erst wieder zurück

Nach langer Verletzungspause spielte sich Kost gerade wieder in die Mannschaft, nun droht ihm erneut eine längere Pause. „Wir hoffen, dass es nicht zu schlimm ist und wünschen auf dem Weg gute Besserung“, äußerte sich der Wasilewski. Nach der Verletzung stand der Fußball im Hintergrund. „Wir standen unter Schock“, gab der Trainer zu.

Trotzdem möchte er nach dem Spiel etwas positiv sehen. „Es war ein verdienter Sieg gegen einen unbequemen Gegner“, zog der Trainer als Fazit. Außerdem freute er sich über die hohe Zuschauerzahl. „Ich weiß nicht, wie viele da waren, aber für die Landesliga waren es viele Zuschauer“, schwärmte er. Mit 19 Punkten steht der SCO weiterhin an der Tabellenspitze.

So haben sie gespielt

SC Drolshagen – SC Obersprockhövel 0:2

Tore: 0:1 Moritz Schrepping (66.), 0:2 Robin Kost (74.).

SCO: Kuhlmann, Jahnke, Kost (85. Seitz), Budde, Ginczek (70. Diaby), Schrepping (76. Fabritz), Niedergethmann, Monse, Özkan (90. Diame), Gremme, Wasilewski.

