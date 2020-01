Hattingen. In einem guten Fußballspiel mit viel Tempo und vielen Chancen hat der Landesligist den Bezirksligisten 2:1 besiegt. Anfangs stand er unter Druck.

SC Obersprockhövel setzt sich gegen die SG Welper durch

Zu einem Test auf sehr hohem Niveau haben sich die SG Welper und der SC Obersprockhövel am Sonntag getroffen. Der Landesligist aus Sprockhövel hatte die Nase vorn und besiegte den Bezirksliga-Spitzenreiter 2:1.

In der ersten Halbzeit gingen die Gäste in Führung, nachdem sie zunächst durch das Welperaner Angriffspressing unter Druck gesetzt wurden. „Wir haben spielerische Lösungen gefunden und die Räume genutzt“, kommentierte SCO-Trainer Niklas Mack. Jannik Denzel dribbelte auf die Welperaner Abwehrkette zu und zog unhaltbar in den Torwinkel ab.

Max Claus taucht oft vor Obersprockhövels Tor auf

Die SG erarbeitete sich später mehrere Torchancen, nach dem Seitenwechsel tauchte Max Claus häufig vor dem Tor von Selcuk Aydin auf. Einmal legte er auf den mitgelaufenen Serdar Bastürk ab, der zum 1:1 ausglich. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit ein Chancenplus, Max muss versuchen, noch schneller zum Abschluss zu kommen“, sagte Welpers Trainer Seung-Man Hong, der sonst aber zufrieden war.

Mack freute sich, dass nach vielen Wechseln zur Halbzeit der Spielfluss beim SCO nicht verloren ging. „Wir haben gesehen, wie hoch unsere Leistungsdichte ist“, freute er sich. Zugang Lamine Diame machte oft Druck über die rechte Seite, Dustin Najdanovic traf von links aus dann zum Sieg.

Die Tore und ihre Schützen

SG Welper – SC Obersprockhövel 1:2

Tore: 0:1 Jannik Denzel (20.), 1:1 Serdar Bastürk (55.), 1:2 Dustin Najdanovic (82.).