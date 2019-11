SC Obersprockhövel II plant ein frühes Tor gegen Silschede

Die zwei Niederlagen zuletzt haben den SC Obersprockhövel II in der Kreisliga A im Kampf um die Spitzenpositionen etwas zurückgeworfen, nun gilt es mit einem Heimsieg gegen den FC Schwarz-Weiß Silschede (So., 12.45 Uhr) wieder in die Spur zu finden.

Einfach wird das Unterfangen aber nicht. Der Gegner sollte für die Elf von Trainer Markus Möller eigentlich keine besondere Herausforderung sein, doch die Personallage ist beim SCO kritisch. Max Schenkel, Max Holsing, Justin Küpper und Christian Calenberg fallen aus. Fraglich ist zudem Thomas Schiprowski.

Markus Möller muss beim Kader puzzeln

Und Simon Bulenda und Oliver Gasterich sind nach ihren Verletzungen noch nicht wieder hundertprozentig fit. „Wir müssen schnell zu unserem Spiel finden“, sagt Möller. „Ein frühes Tor würde uns die Aufgabe natürlich erleichtern.“