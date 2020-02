SC Obersprockhövel II muss Torjäger Alex Valdix ersetzen

Fast die Hälfte aller Tore des SC Obersprockhövel II erzielte Torjäger Alexander Valdix bisher. Nun muss der A-Kreisligist auf ihn verzichten. Wie lange der Angreifer ausfällt, ist noch nicht klar. Sonntag im Heimspiel gegen die SpVg. Linderhausen (12.45 Uhr) wird er aber definitiv fehlen.

Trainer Markus Möller erinnert sich nur ungern an das Hinspiel gegen Linderhausen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Trainer Markus Möller musste ja auch schon in der Vorbereitung auf die restliche Serie ohne seinen Torgaranten auskommen. In den Testspielen setzte der Coach meist auf das Sturmduo Dominik Hilger und Christian Calenberg. Zuletzt spielte sich aber auch Felix Peters in den Vordergrund. „Über die Aufstellung entscheide ich dann kurzfristig aus dem Bauch heraus“, so Möller.

Schlechte Erinnerungen an das Hinspiel

Egal in welcher personellen Konstellation, gewinnen wollen die Obersprockhöveler gegen Linderhausen unbedingt, auch weil sie das Hinspiel in keiner guten Erinnerung haben. 1:4 verlor der SCO II. „Das war damals ein sehr schlechtes Spiel von uns“, so Möller.