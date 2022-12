SC Obersprockhövel II mit Rückenwind beim Rückrunden-Start

Sprockhövel. Der überzeugende Auftritt des SC Obersprockhövel II beim 3:0-Erfolg gegen die SG Hemer in der vergangenen Woche hat dem Team von Trainer Markus Möller nicht nur drei wichtige Punkte eingebracht, sondern auch das eigene Selbstvertrauen auf ein neuen Niveau gehoben. Mit dem guten Gefühl, für jeden Gegner in der Fußball-Bezirksliga ein unangenehmer Gastgeber zu sein, gehen die Grünen nun in das erste Rückrundenspiel. Zu Gast ist am Sonntag Blau-Weiß Voerde (13.30 Uhr).

„Wir haben alle gesehen, dass wir stark genug sind. Diese Erkenntnis wollen wir ins nächste Spiel mitnehmen und gegen Voerde beweisen“, erklärt Markus Möller. Ein Sieg im letzten Spiel vor dem Jahreswechsel und der anstehenden Winterpause würde dem SCO II wahrscheinlich sogar doppelt gut gefallen.

SC Obersprockhövel II könnte die Abstiegsränge verlassen

Die Grünen könnten mit drei Punkten erstmals die Abstiegsränge verlassen und auf einem sicheren Rang überwintern. „In der Pause guckt man sich die Tabelle ja doch ein paar Mal häufiger an, da wäre es schön, nicht auf einem Abstiegsplatz zu stehen“, sagt der SCO-Coach.

Voraussetzung neben dem eigenen Sieg ist mindestens eine Niederlage des SV Deilinghofen-Sundwig oder des FC Herdecke-Ende. „Deilinghofen spielt gegen Hemer. Das ist wohl ein brisantes Derby. Da wird Hemer sich nichts gefallen lassen und hoffentlich drei Punkte holen“, so Möller.

Unterstützung weiter nötig

Personell sieht es bei den Grünen noch immer nicht besonders rosig aus. Zwar sind Felix Peters und Dominik Hilger seit wenigen Tagen wieder im Training, Einsätze der beiden kämen aber wohl zu früh. Deshalb hofft Möller auf Unterstützung von der Erstvertretung des SCO. „In letzter Zeit musste ich ja immer wieder nach Spielern fragen. Das mache ich nicht gerne. Lieber wäre es mir, wenn wir aus eigener Kraft genug Leute hätten. Aber das wird erst im neuen Jahr der Fall sein.“ Das Hinspiel endete 1:3 aus SCO-Sicht nach zwischenzeitlicher Führung.

