Die Reservisten des SC Obersprockhövel und der TSG Sprockhövel haben am Wochenende jeweils Punkte liegen lassen.

SuS Volmarstein - TSG Sprockhövel II 3:2

Die TSG-Niederlage ging für Trainer Kevin Busch in Ordnung. „Uns fehlte der Wille, das Spiel zu gewinnen“, so der Trainer. Vor allem in der ersten Hälfte war seine Mannschaft trotz früher Führung durch Phillipp Schulz den Volmarsteinern unterlegen.

„Volmarstein war einfach bissiger“, so Busch. Eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte half am Ende nicht, die Niederlage abzuwenden. „Das Ergebnis geht in Ordnung. Wir waren einfach nicht gut genug“, so Busch. Der eingewechselte Fynn Tackenberg traf am Ende noch für die TSG-Reserve zum 2:3-Endstand.

So haben sie gespielt

Tore: 0:1 Phillipp Schulz (7.), 1:1 (13.), 2:1 (39.), 3:1 (72.), 3:2 Fynn Tackenberg (90.).

TSG: von Hagen, Schulz, Weiß, R. Meister, Femia (34. Tackenberg), Wiederholz, A. Meister, Hupp, Scheffler (46. Asanoski), Brüning (60. Stambor), Weidemann.

SC Obersprockhövel II - SpVg Linderhausen 2:2

Der SCO mit Trainer Markus Möller konnte am Ende mit dem Punkt gegen Linderhausen leben. „Es war ein gerechtes Ergebnis“, so Möller. Seine Mannschaft war zwar in Durchgang eins überlegen, traf nach einer guten ersten halben Stunde zweimal durch Alexander Valdix.

Mit zunehmender Spieldauer kämpften sich die Gäste jedoch ins Spiel und glichen durch Fehler des SCO aus. Doch alles in allem zeigte sich Möller nicht unzufrieden. „Es war spielerisch zwar nicht so gut, aber der Einsatz und Kampf waren da. Deswegen kein Vorwurf an die Mannschaft“, so der Trainer.

So haben sie gespielt

Tore: 1:0, 2:0 Alexander Valdix (18., 23.), 2:1 (35.), 2:2 (66.).

SCO: Heute, Reichelt, Brune, Gummersbach, Peters (74. Calenberg), Küpper (87. Affüpper), Valdix, Schenkel, Gasterich (80. Müller) , Bulenda, Kresin.

