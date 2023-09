SC Obersprockhövel II beißt sich auch beim Top-Gegner fest

Sprockhövel. Der SC Obersprockhövel II bleibt in der Spitzengruppe. Ein Unterschiedsspieler aus der ersten Mannschaft sammelt dabei wichtige Spielpraxis.

Der SC Obersprockhövel II trotzte dem vorherigen Bezirksliga-Spitzenreiter vom FSV Gevelsberg einen Punkt ab und brachte am Ende ein 0:0 über die Ziellinie.

„Hätte man mir vorher gesagt, dass wir gegen eine so ambitionierte Mannschaft den Punkt holen, hätte ich das sofort unterschrieben“, freute sich SCO-Trainer Markus Möller nach dem guten Auftritt seiner Elf. Doch es wäre sogar mehr möglich gewesen.

Gerade in der ersten Hälfte kontrollierte der SCO II das Geschehen und kam hier und dort gefährlich vor das Gevelsberger Tor. Die größte Chance im Spiel hatte dabei Justin Küpper, der kurz vor dem Pausenpfiff den Ball von Nick Johannes in aussichtsreicher Position aufgelegt bekam und den Ball aus zwölf Metern noch einmal mitnahm, anstatt sofort draufzuhalten. Die falsche Entscheidung, wie sich herausstellte. Denn die Gevelsberger bekamen so noch einen Fuß dazwischen.

SC Obersprockhövel rettet das 0:0 über die Zeit

Bereits zuvor war Alexander Valdix vor dem Kasten dank eines nicht optimalen ersten Kontakts schließlich am Außennetz gescheitert. Antreiber im ersten Durchgang war auch Moritz Schrepping, der nach Verletzung zunächst in der zweiten Mannschaft Spielzeit sammeln sollte.

„Er ist natürlich ein Unterschiedsspieler. Vor allem mit dem lauten Sprechen auf dem Platz hat er etwas gemacht, was bei uns sonst eher weniger stattfindet. Aber am Ende war er auch einfach platt. Ein Spiel ist immer etwas anderes als Training“, so Möller.

Moritz Schrepping kommandierte seine Mitspieler und sammelte zugleich wichtige Einsatzminuten. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

In der zweiten Hälfte kamen die Gevelsberger besser ins Spiel. Insbesondere ab der 70. Minute erhöhten die Gäste den Druck, blieben aber ohne nennenswerte Chance. Ein Treffer der Gevelsberger wurde aufgrund eines vorhergegangenen Fouls zurückgepfiffen.

SC Obersprockhövel II - FSV Gevelsberg 0:0

SCO: Noga, Theurer, Schrepping (64. Mack), Brune (78. Holzmann), Johannes, Küpper, Valdix, Schenkel, Bulenda, Kresin (76. Sahyouni, 90. Hilger), Reuter.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Die Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel