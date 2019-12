Sprockhövel. Es gibt eine Diaby-Show beim 3:1-Sieg gegen Olpe. Der Rückstand auf die Tabellenspitze schmilzt, aber einer wurde des Feldes verwiesen.

Der SC Obersprockhövel zeigte gegen den die SpVg Olpe über weite Strecken eine dominante und spielfreudige Vorstellung. Am Ende stand ein 3:1 auf dem Papier. Damit haben die Obersprockhöveler das erreicht, was sie sich vorgenommen haben: Mit einem Sieg in die Winterpause.