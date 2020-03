Der SC Obersprockhövel musste beim Auswärtsduell in der Fußball-Landesliga gegen den TuS Langenholthausen eine bittere Niederlage einstecken. Mit einer 1:4-Pleite im Gepäck mussten die Gäste die Heimreise antreten.

Gerade einmal zwei Wochen ist es her, als der SCO seine beste Saisonleistung zeigte. Umso überraschender kam nun der schwache Auftritt statt der Wiederholung gegen Langenholthausen. „Es war einfach kein Männerfußball“, sagte SCO-Trainer Niklas Mack. Seine Mannschaft hatte enorme Probleme gegen einen Gegner, der wenig fürs Spielgeschehen tat, jedoch in der Defensive viel Druck aufbaute.

Gegner des SC Obersprockhövel zeigen sich sehr effektiv

Und vorne war der Gegner gnadenlos effektiv: aus vier Chanen machten de Gastgeber vier Treffer. Immer wieder waren die Langenholthausener bei Kontern hinter die Obersprockhöveler Abwehrkette gekommen und hatten eiskalt eingenetzt.

Zwischenzeitlich hatte Adrian Wasilewski zwar den Anschluss aus der Distanz erzielt, doch für mehr reichte es am Sonntagnachmittag nicht. „Wir haben immer wieder in den Druck des Gegners gespielt und sind nicht auf die freie Seite gelangt“, erklärte Mack, wieso seine Mannschaft in der Offensive nicht zum Zug kam. Und auch das Zweikampfverhalten seiner Mannschaft war nicht ausreichend. „Es kam von uns überhaupt keine Gegenwehr und wir waren körperlich unterlegen“, so Mack.

Niklas Mack: „Wir wollten für Nico spielen“

Und auch abseits des Ergebnisses gab es wenig Grund zur Freude für die Grün-Schwarzen: Bereits früh im Spiel verletzte sich Nico Jahnke schwer am Knie und musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden. „Es war einfach ein schwarzer Tag für uns“, so der SCO-Trainer. „Wir haben uns dann vorgenommen, das Spiel auch für Nico zu drehen, aber das hat nicht geklappt“, so Mack.

In der nächsten Woche geht es für den SCO in Dröschede dann um die Wiedergutmachung. „Wir müssen wieder die Zweikämpfe gewinnen und als Mannschaft auftreten. Wenn es nicht läuft, dürfen wir nicht wie heute die Köpfe in den Sand stecken sondern müssen uns gegenseitig motivieren. Wenn wir das tun, kommt das Spielerische von ganz allein“, so der Trainer des SCO.

So haben sie gespielt

TuS Langenholthausen – SC Obersprockhövel 4:1

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (21.), 2:1 Adrian Wasilewski (34.), 3:1 (43.), 4:1 (62.)

SCO: Deckenhoff, Jahnke (14. Kuelpmann), Diaby, Budde, Schrepping, Niedergethmann (53. Diame), Fabritz, Monse, Özkan (53. Denzel), Gremme, Wasilewski (65. Henning).