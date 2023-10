SC Obersprockhövel: Eine Sache hat dem Trainer nicht gefallen

Der Keine Option von Beginn an, aber wichtig als potenzieller Einwechselspieler beim SC Obersprockhövel im Spiel der Fußball-Westfalenliga gegen den SV Sodingen: Moritz Schrepping.

Sprockhövel. Der SCO bereitet sich auf ein Spiel vor, bei dem Fußballspielen kaum möglich sein wird. Der Coach vergleicht die Liga mit der der letzten Saison.

Der SC Obersprockhövel war zuletzt auf Augenhöhe mit dem Lüner SV, musste mit der Niederlage am vergangenen Wochenende aber dennoch einen erneuten Dämpfer hinnehmen.

Auswärts Beim SV Sodingen (Sonntag, 15 Uhr) zählen daher jetzt nur drei Punkte. „Ich will nicht von einem Endspiel reden. Aber es ist ein sehr wichtiges Spiel und wir fahren dort hin, um zu gewinnen“, machte SCO-Trainer Robert Wasilewski deutlich.

Auch wenn die Tabelle etwas anderes suggeriert, hat sich der SCO im Vergleich zur letzten Saison vor allem in der Defensive deutlich verbessert. Dass die Ergebnisse dennoch ausbaufähig sind, zeigt für Wasilewski auch die Qualität der Liga. „Die ist noch einmal stärker als letztes Jahr. Es gibt keine einfachen Spiele, man muss sich jeden Punkt hart erarbeiten“, so der Trainer.

SC Obersprockhövel setzt wieder auf Moritz Schrepping

Die Tatsache, dass aktuell mehr Punkte auf dem Konto sein könnten, nervt Wasilewski. „Wir sind es leider selbst schuld“, so der Cheftrainer. Auch beim Lüner SV am vergangenen Sonntag wäre mehr drin gewesen. Doch Anfälligkeit bei Standards kostete den Tabellendreizehnten das Spiel. „Daran arbeiten wir im Training weil das hat mir überhaupt nicht gefallen“, gewährt Wasilewski einen Einblick.

Mit dem SV Sodingen trifft seine Mannschaft nun auf einen Gegner, der ebenfalls im Tabellenkeller feststeckt. Doch der Trainer warnt. „Sie haben offensiv gute Spieler und auf dem Rasenplatz dort wird Fußballspielen kaum möglich sein. Es geht dort vor allem darum, Zweikämpfe zu gewinnen, Laufbereitschaft zu zeigen und die richtige Einstellung zu haben“, so Wasilewski.

In den Kader zurückkehren soll nun auch Moritz Schrepping, der nach erneuter Verletzung zuletzt in der zweiten Mannschaft spielte. „Er ist nicht bei einhundert Prozent und daher keine Option für den Beginn, aber ich brauche einen Spieler wie ihn als Option“, so Wasilewski.

