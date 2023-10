SC Obersprockhövel: Das muss gegen Schüren besser werden

Arber Berbatovci und der SC Obersprockhövel haben in der Fremde in dieser Saison bisher noch keinen einzigen Punkt in der Westfalenliga geholt.

Sprockhövel. Der SCO hat Sonntag die Chane, die Tabelle richtig eng zu gestalten. Das Team orientiert sich am Spiel gegen den FC Lennestadt. Ein Trio fehlt.

Der SC Obersprockhövel will endlich die Auswärtsphobie ablegen. Die Heimspiele in der Fußball-Westfalenliga laufen fast optimal. In der Heimtabelle liegt der SCO auf Platz zwei.

Zuletzt fertigte die Truppe von Trainer Robert Wasilewski den FC Lennestadt mit 4:0 ab und zeigte eine richtig starke Leistung. „Wichtig war auch, dass wir zu null gespielt haben“, sagte Wasilewski.

Auf fremden Platz steht beim SCO auch die Null, allerdings an der Stelle, wo die Punkte abgebildet werden. Das muss sich schleunigst ändern, wenn die Grünen aus der unteren Tabellenregion heraus wollen. Nächste Möglichkeit, den Auswärtsbann zu brechen, besteht am Sonntag, dann geht es gegen den BSV Schüren (15.30 Uhr).

SC Obersprockhövels Gegner BSV Schüren rutschte zuletzt in der Tabelle ab

Um die ersten Punkte in der Fremde einzufahren, wollen sich die Obersprockhöveler am Auftritt gegen Lennestadt orientieren. „Da haben wir uns etliche Chancen herausgearbeitet. Das war wirklich gut. Das war noch einen Tick stärker als zuvor. Nur die Chancenauswertung muss gegen Schüren noch besser werden“, so Wasilewski.

Gegner Schüren ist nach einem furiosen Start zuletzt ein bisschen eingeknickt, verlor die vergangenen drei Partien und rutschte in der Tabelle merklich ab. Aktuell rangieren die Dortmunder nur noch auf Platz zehn, drei Zähler vor dem SCO. Mit einem Erfolg könnte die Wasilewski-Elf also gleichziehen und die Tabelle noch enger gestalten, als sie ohnehin schon ist.

„Wir wollen jetzt eine kleine Serie starten und bis zum Winter so viele Punkte holen wie möglich.“ Sechs Spiele sind es bis zur Pause noch, vier davon auswärts. „Also müssen wir jetzt auswärts wirklich mal punkten“, so Wasilewski, der am Sonntag verletzungsbedingt auf Sidney Rast, Felix Gremme und Robin Kost verzichten muss.

