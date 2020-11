Sprockhövel. In der zweiten Saison hat der SC Obersprockhövel bereits eine vierte Mannschaft gemeldet. Der Kern der Truppe kennt sich aus der Vergangenheit.

Abgesehen von dem aktuellen Spielstopp des Amateurfußballs sind die größten Probleme eines Trainers in den untersten Deutschen Fußballligen wohl ein zu dünner Kader und eine eher zurückhaltende Trainingsbeteiligung, die es schwer macht, mit einer Mannschaft dauerhaft zu arbeiten. Ein Problem, dass man beim SC Obersprockhövel nicht kennt: Denn bereits im zweiten Jahr infolge schickt der Sportclub sogar eine vierte Senioren-Mannschaft in der Kreisliga C ins Rennen.

„Das liegt wohl auch daran, dass wir vor vielen Jahren die eigene Jugendarbeit forciert haben“, erklärt der SCO-Vorsitzende Detlef Westerhoff. „Mit vielen Spielern haben wir seit jeher immer einen guten Kontakt gepflegt und irgendwann kamen diese Spieler wieder“, so Westerhoff. Und auch in der erst vor über einem Jahr gegründeten vierten Mannschaft erfreut sich der Trainer Dominik Schmidt über eine außerordentlich hohe Trainings- und Spielbeteiligung.

Hohe Trainingsbeteiligung beim SC Obersprockhövel IV

„Das ist so definitiv sehr ungewöhnlich“, so der Trainer, der immer 15 bis 20 Spieler beim Training versammeln kann. „Das macht einen sehr froh als Trainer, weil man dann natürlich einfach mehr machen kann“, erklärt Schmidt. „Wir haben dort keine Spieler, die höher spielen könnten aber einfach keine Lust haben zu trainieren.“, lobt auch Detlef Westerhoff.

Der Vorsitzende des SC Obersprockhövel, Detlef Westerhoff, freut sich über die funktionierende vierte Mannschaft. Foto: Walter Fischer / Funke Foto Services

Ein Spielerstamm innerhalb der Mannschaft stand bereits vor über einer Dekade gemeinsam auf dem Feld und formierte sich nun knapp 15 Jahre später wieder, um gemeinsam Spiele zu bestreiten. Dazu kamen jüngere Spieler und solche, die in dem großen Kader der dritten Mannschaft wenig Spielzeit bekamen. „Die Mannschaft wurde in erster Line gegründet, um wieder mit den Kumpels Fußball zu spielen. Denn wir sind nicht nur eine Mannschaft, sondern auch Freunde“, erklärt der Trainer der vierten Mannschaft.

Ältester Spieler der Mannschaft ist 48 Jahre

Ältester Akteur in der Mannschaft ist Thomas Kiewaldt mit 48 Jahren. Und auch wenn für die Obersprockhövler zweifelsohne der Spaß und die Geselligkeit im Vordergrund steht, bestreitet man die Spiele doch mit Leidenschaft. „Verlieren macht auf Dauer keinen Spaß. Daher spielen wir, um zu gewinnen“, so Schmidt. Nach einem mäßigen Saisonstart befand sich seine Mannschaft im Aufwind, gewann zuletzt zweimal in Folge und schlug dabei sogar Favorit Herdecke-Ende III.

Ein gesicherter Platz im Mittelfeld steht bislang zu Buche. „Vor allem in Topspielen wollen alle spielen, Ehrgeiz steckt also in jedem Fall auch drin“, lobt der Trainer die Mentalität innerhalb seiner Mannschaft.

Auch Westerhoff sieht die Entwicklung der vierten Mannschaft durchweg positiv. „Es läuft sehr gut. Dominik hat das gut im Griff“, so der Vorsitzende, der auch die Hindernisse in der Kreisliga C kennt. „Es ist dort manchmal nicht einfach mit den Schiris. Aber die Jungs machen das wirklich vorbildlich und haben kaum Karten gesammelt“, so der Vorsitzende.

