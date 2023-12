Saison 2024/2025: Der Rahmenterminkalender im Amateurfußball

Region Wann geht es los? Wie lange wird gespielt? Der FLVW hat die Termine für die Saison 2024/2025 veröffentlicht – inklusive Westfalenpokal.

Amateurfußballer sollten für Mitte August 2024 besser keinen Urlaub einreichen. Denn am 11. August wird die Fußball-Saison 2024/2025 angepfiffen. Dies geht aus dem Rahmenterminkalender hervor, den der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) nun veröffentlicht hat. Der Kalender gilt für alle überkreislichen Männer-Spielklassen des FLVW – also von der Bezirksliga bis zur Oberliga Westfalen.

Gespielt wird 2024 vom 11. August bis zum 1. Dezember (Staffeln mit 15 oder 16 Mannschaften) beziehungsweise bis zum 8. Dezember (Staffeln mit 17 oder 18 Mannschaften), ehe es in die Winterpause geht. Rund um den Totensonntag am 23. November steht ein spielfreies Wochenende auf dem Programm. Auch für das Karnevalswochenende sind keine regulären Spiele vorgesehen. Am Ostermontag wird in den 17er- und 18er-Staffeln hingegen gespielt. In den 15er- und 16er-Staffeln nicht. Eine englische Woche ist im Rahmenterminkalender nicht geplant.

FLVW lässt regulär bis zum 1. Juni 2025 spielen

Teams, die in einer 17er- oder eine 18er-Staffel spielen, starten mit der Rückrunde am 9. Februar 2025. Die anderen Teams eine Woche später. Der letzte reguläre Spieltag ist für den 1. Juni 2025 angesetzt.

Schon bevor es in der Liga losgeht, steht die erste Runde im Westfalenpokal an. Diese Spiele sollen zwischen dem 27. Juli und dem 8. August ausgetragen werden. Die zweite Runde findet zwischen dem 12. August und dem 5. September statt, die 3. Runde zwischen dem 9. September und dem 3. Oktober, die 4. Runde zwischen dem 7. Oktober und dem 23. November. Zwischen dem 19. März und dem 17. April findet das Halbfinale statt. Das Finale ist für den 24. Mai und am selben Tag wie dem Finaltag für Amateure und dem DFB-Pokalfinale angesetzt. Dahinter steht aber noch ein kleines Fragezeichen.

Der komplette Rahmenterminkalender ist hier einsehbar.

