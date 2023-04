Andreas Trompeter und der Ruhrbogen Hattingen zeigten in der zweiten Hälfte im Spiel der Handball-Kreisliga gegen den TV Wattenscheid eine gute Leistung.

Handball Kreisliga Ruhrbogen verpasst Überraschung in der letzten Sekunde

Bochum. Der Ruhrbogen Hattingen hatte den großen Favoriten TV Wattenscheid am Rande eines Punktverlustes. Doch dann versagen die Nerven.

Beinahe hätte der Ruhrbogen Hattingen den Überraschungssieg gegen den Tabellenzweiten TV Wattenscheid in der Handball-Kreisliga am Dienstagabend wiederholt.

Am Ende mussten sich die Hattinger beim haushohen Favoriten aber doch mit 34:35 (17:20) geschlagen geben.

Die Wattenscheider lagen stets in Führung und fühlten sich wohl etwas zu sicher. So blieb der Ruhrbogen dran und schaffte es, acht Minuten vor Schluss zum ersten Mal in der Partie auszugleichen.

Ruhrbogen Hattingen empfängt zum Derby nun die DJK Westfalia Welper II

Bei noch zwei Minuten und 18 Sekunden auf der Uhr stand es 34:34 – dann nahm Wattenscheid eine Auszeit und traf 26 Sekunden vor Schluss zum Sieg – weil die Hattinger danach die riesige Chance verwarfen und bei einem Sieben-Meter nicht genau zielten.

„Das war schade, aber wir haben eine super Leistung gezeigt, mit der nicht zu rechnen war. Es wäre ein schöner Bonus-Punkt gewesen. Nun steht das heiße Derby am Sonntag bei Welper II an“, so Ruhrbogen-Trainer Andreas Trompeter.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel