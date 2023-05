Ruhrbogen schafft Klassenerhalt, Westfalia II mit Restchance

Hattingen/Sprockhövel. Der Ruhrbogen Hattingen hat trotz einer Niederlage den Verbleib in der Kreisliga sicher. Der TuS Hattingen III gewinnt das Topspiel gegen den TVW.

So lief das Handball-Wochenende auf Kreisebene.

Die TSG Sprockhövel verabschiedet sich mit zwei Siegen in die Sommerpause.

Kreisliga SG Suderwich – Handball Ruhrbogen Hattingen 33:23 (11:11)

Dass die Trauben gegen Suderwich hochhängen, das war Ruhrbogens Trainer Andreas Trompeter schon vor der Partie klar. Schlussendlich war sein Team trotz einer guten ersten Hälfte und Mirko Kleinjohann, der gleich zehn Treffer erzielte, chancenlos. Bis zur 16. Minute hielten die Hattinger mit, dann ging es dahin. Trotz der Niederlage hat der Ruhrbogen den Klassenerhalt sicher. Dadurch, dass die Rote-Erde Schwelm II aus der Bezirksliga absteigt, gibt es einen Absteiger in die Kreisliga Industrie weniger. Somit ist der Tabellenelfte sicher, auch der 12. könnte sich noch retten. Der FC Schalke 04, der auf Rang zwölf steht, hat ein Punkteverhältnis von 20:38, der Ruhrbogen steht bei 24:34.

„Wir waren in dieser selten mehr als zehn, elf Spieler. Daher müssen wir den Klassenerhalt ganz hoch ansiedeln und tun dies auch“, so Ruhrbogen-Trainer Andreas Trompeter. Das letzte Spiel steht zu Hause gegen die SG Linden-Dahlhausen am 13. Mai an (18 Uhr). Trompeter: „Nach dem Spiel feiern wir erst einmal eine schöne dritte Halbzeit, das müssen wir auch mal machen.“

Kreisliga DJK Westfalia Welper II - Westfalia Scherlebeck 27:28 (12:15)

Die DJK Westfalia Welper II hat immer noch nicht Gewissheit. Der Abstieg in die Kreisklasse steht nach der knappen Niederlage gegen Scherlebeck weiterhin nicht fest. Zwar liegt Welper mit 19:39-Punkten auf rang 13, doch der FC Schalke 04 auf Platz 12 ist mit 20:38-Punkten noch einzuholen. Grundlage für die Chance ist die deutlich bessere Rückrunde im Vergleich zur Hinrunde. Das Spiel gegen Scherlebeck – Schalkes letztem Gegner – blieb bis in die letzte Sekunde spannend. 28 Sekunden vor Schluss glich Jonas Grimm-Windeler noch zum 27:27 aus. Doch der letzte Treffer gelang Scherlebeck.

Das letzte Saisonspiel steht am 14. Mai beim Schlusslicht DSC Wanne-Eickel an (11.15 Uhr).

Kreisliga TuS Hattingen III – TV Wattenscheid 32:27 (13:13)

Der TuS Hattingen III bleibt mit Rang fünf auch einen Spieltag vor Ende der Saison in der Top-Gruppe der Kreisliga. Gegen den Tabellenzweiten aus Wattenscheid hatte der TuS die längere Luft. In der 53. Minute stand es noch 26:26-Remis, dann legten die Hausherren die deutlich bessere Schlussphase hin. Das letzte Saisonspiel steht am 13. Mai beim Bochumer HC an (16 Uhr).

1. Kreisklasse Frauen Bochumer HC III – TSG Sprockhövel 14:32 (5:10)

Die TSG-Frauen beenden die Saison auf Rang vier. Über 5:2 und 7:4 ging es mit 10:5 in die Pause. Nach zehn Minuten der zweiten Hälfte stand es 16:6. Die TSG stellte die beste Offensive der Liga, defensiv lief es allerdings nicht gut genug, um ganz oben anzugreifen.

1. Kreisklasse Männer: TSG Sprockhövel – ETG Recklinghausen II 30:30 (10:15)

Eine starke zweite Hälfte sorgte im letzten Saisonspiel für die Punkteteilung mit dem Meister. Die TSG schließt die Saison auf Rang vier der Tabelle ab.

Weitere Ergebnisse: 2. Kreisklasse: Ruhrbogen Hattingen II – FC Erkenschwick II 22:29 (12:14). Der Ruhrbogen bleibt Schlusslicht; 4. Kreisklasse: TB Beckhausen II – DJK Westfalia Welper III. Welper trat nicht an.

