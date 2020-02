Ruhrbogen Hattingen will Schwung nach Derby-Sieg nutzen

Den Schwung aus dem Derby gegen die DJK Westfalia Welper II wollen die Handballer von Ruhrbogen Hattingen mit in die nächste Partie in der Kreisliga nehmen. Nach dem 29:27-Sieg gegen die Westfalia-Reserve trifft Ruhrbogen-Coach Andreas Trompeter mit seiner Mannschaft, die derzeit auf Platz sieben rangiert, jetzt auswärts auf den Tabellenzehnten HSG Rauxel-Schwerin II. Los geht’s am Sonntag um 16 Uhr.

Emotionales Hinspiel

Trompeter erinnert sich noch gut an das Hinspiel, in dem es hoch herging. „Das war ein sehr emotionales Spiel, das wir am Ende mit einem Tor Vorsprung gewonnen haben“, so Trompeter, dessen Team besonders in der zweiten Hälfte des Derbys gegen Welper überzeugte.

„Wenn wir so auch gegen Rauxel spielen, dann bin ich guter Dinge, dass wir die Partie erfolgreich gestalten können“, glaubt der Ruhrbogen-Trainer, der auf den gesamten Kader zurückgreifen und sogar noch einen Rückkehrer verkünden kann: „Taimour Mohasseb ist nach seiner längeren Verletzungspause wieder genesen und wird zukünftig wieder fest zur ersten Mannschaft gehören.“