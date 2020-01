Julian Keinhorst, Taimour Mohasseb und Anselm Heinz ragten aus einer guten Mannschaft des Ruhrbogen Hattingen beim knappen 29:28-Erfolg gegen die PSV Recklinghausen II heraus.

Ruhrbogens Torwart Julian Keinhorst glänz mit tollen Paraden

Anselm Heinz steuerte elf Treffer zum knappen 29:28-Sieg der Hattinger bei. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

Der junge Keeper Keinhorst brachte die gegnerischen Angreifer mit seinen Paraden regelmäßig zur Verzweiflung, Taimour Mohasseb kehrte nach einjähriger Verletzungspause und fügte sich sofort ins Gefüge ein und Anselm Heinz demonstrierte endlich einmal seine Wurfgewalt und erzielte gleich elf Treffer.

Hattinger holen klaren Rückstand auf

„Es war eine wirklich gute Mannschaftsleistung“, sagte Trainer Andreas Trompeter. „Selbst als wir mit vier Toren zurückgelegen haben, haben wir weiter auf das Tempo gedrückt und nicht aufgegeben. Eine solche Leistung müssten wir kontinuierlich abrufen.“

Das Trompeter-Team wartete sechs Spiele auf den erlösenden Sieg

In den Wochen zuvor lief es bei den Hattingern nicht so gut, sechs Spiele lang musste Ruhrbogen auf einen Sieg warten. Zuletzt ging Ruhrbogen sehr deutlich bei Westfalia Scherlebeck unter.„Der Erfolg tut uns also richtig gut“, so Trompeter. Am Samstag steht das Derby gegen die DJK Welper II (19 Uhr) an.