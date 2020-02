Ruhrbogen Hattingen triumphiert im Derby gegen Welper II

Ausgelassen und euphorisch bejubelten die Spieler des Ruhrbogen Hattingen den Derbysieg gegen die DJK Westfalia Welper II. Knapp setzte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Trompeter mit 29:27 durch.

„Das war ein richtiges Derby“; sagte Trompeter. „Die vielen Zuschauer haben ihre Teams toll unterstützt.“ Etwa 200 Zuschauer fanden sich am Samstagabend in der Sporthalle an der Talstraße ein und sie sahen ein insgesamt ausgeglichenes Spiel.

Ruhrbogen in der Anfangsphase etwas stärker

Vor Spielbeginn begrüßten sich die Teams freundlich, auf dem Feld schenkten sie sich aber nichts. Fair blieb es dennoch. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Die Gastgeber erwischten den etwas besseren Start, auch weil die Welperaner ein paar Fehler mehr verursachten. Ruhrbogen zog in der Folge ein wenig davon, doch die Westfalia kam schnell zurück ins Spiel und drehte die Partie noch vor der Halbzeit. Zur Pause führte die Sieben von Coach Dennis Galbas mit 12:10.

In Hälfte zwei ging es hin und her, kein Team konnte sich entscheidend absetzen und so blieb es zum Schluss spannend. „Ausschlaggebend für unseren Sieg war letztlich die etwas bessere Abwehr und die Disziplin, die meine Spieler an den Tag gelegt haben. Wir haben die offene Rechnung aus dem Hinspiel nun beglichen“, erklärte Andreas Trompeter.

Mirko Kleinjohann und Tobias Engler entscheiden die Partie

Mirko Kleinjohann traf 26 Sekunden vor dem Ende zum 28:27 und Tobias Engler setzte kurz vor dem Erklingen der Sirene den Schlusspunkt. „Am Ende lag es wohl auch an unseren konditionellen Schwächen“, sagt Welpers Trainer Dennis Galbas. „Dennoch hat die Mannschaft herausragend gekämpft.“

Auch für Mirko Kleinjohann (Ruhrbogen, 22) war es nicht einfach den Welperaner Torwart Thimo Wanders zu überwinden. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Ein Sonderlob verteilte der DJK-Coach noch an seinen Keeper. „Thimo Wanders hat eine unfassbare Leistung gezeigt. Er hat fast 50 Prozent aller Würfe entschärft.“ Auch die Welperaner Fans waren von Wanders’ Paraden begeistert und feierten ihn mit Sprechchören.

Die Gastgeber atmen auf und Welper steckt weiterhin unten fest

Der Derbysieg verschafft dem Ruhrbogen in der Tabelle ein wenig Luft. „Hätten wir verloren, hätten wir uns wohl wieder nach unten orientieren müssen“, so Trompeter. Die Welperaner bleiben durch die knappe Derbypleite weiter auf dem letzten Platz.

Ruhrbogen Hattingen - Welper II 29:27

Ruhrbogen: Stahl, Keinhorst; Engler, Schröder, Katzenmeier, Schönherr, P. van Dinther, Koch, Louis, Heinz, Mintrop, Kleinjohann.

DJK Welper: Wanders; Andereas, Kothe-Marxmeier, Kryst, Nuß, Mühle, J. Gotthelf, Sproedt, Dreinhöfer, Striebeck.