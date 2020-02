Ruhrbogen Hattingen setzt gegen Bochumer HC aufs Tempo

Hattingen. Die bisherige Bilanz des Kreisligisten lässt sich sehen, die Stimmung ist gut. Gegen den aktuellen Vorletzten geht es aber immer heiß her.

Der Ruhrbogen Hattingen steht im Moment gut in der Tabelle der Handball-Kreisliga da, hat fast schon genauso viele Punkte gesammelt wie in der gesamten vorherigen Saison. Das freut den Trainer. „Der Trend ist positiv, das merkt man auch beim Training“, sagt Trompeter, der am Samstag (19 Uhr) wie schon im Hinspiel gegen den Tabellenvorletzten Bochumer HC gewinnen möchte.

„Wir spielen nun schon seit ein paar Jahren immer wieder gegen die Bochumer, die Spiele sind immer spannend, es geht hin und her“, weiß Ruhrbogens Trainer, der die Gegner zu Beginn der Saison weiter oben in der Tabelle erwartet hätte. „Wir müssen auf die Rückraumspieler der Gäste aufpassen. Sie können gefährlich werden. Und im Pokal haben wir gegen den Bochumer HC verloren“, mahnt Trompeter.

Ruhrbogen Hattingen setzt auf seine Außenspieler

Die wieder genesenen Taimour Mohasseb und Tristan van Dinther sind beruflich verhindert. Dafür baut der Trainer auf die schnellen Außenspieler Niklas Koch, Tobien Engler und Marvin Schröder, die im Hinspiel einige Tore erzielt hatten.