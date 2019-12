Ruhrbogen Hattingen erleidet Schiffbruch in Hälfte zwei

Hattingen. Die Trompeter-Sieben kommt mit den speziellen Gegebenheiten in Gladbeck nicht klar. Die Aufholjagd des TuS Hattingen III wird nicht belohnt

Den drei Hattinger Mannschaften in der Handball-Kreisliga waren am vergangenen Spieltag keine Punkte vergönnt. Ruhrbogen Hattingen unterlag nach desaströser zweiter Halbzeit gegen den VfL Gladbeck III, der TuS Hattingen III verlor im Heimspiel gegen Ickern, auch weil das Personal knapp war und Welper II fehlte die Durchschlagskraft.

Ruhrbogen Hattingen

Bis zur Pause sah es für den Ruhrbogen Hattingen noch richtig gut aus, die Mannschaft von Trainer Andreas Trompeter führte mit 13:11 und ein weiterer Liga-Erfolg schien in Reichweite. Doch in der zweiten Hälfte erlebten die Gäste ein Fiasko. Es funktionierte nichts mehr bei den Hattingern. Der starke Harz-Einsatz der Gladbecker machte sich immer deutlicher bemerkbar und Ruhrbogen hatte damit immer größere Schwierigkeiten.

Hattinger begehen 30 technische Fehler in nur einer Halbzeit

Nach der Pause erzielten die Gastgeber acht Tore ohne Unterbrechung eines Hattinger Tores. Das war schon die Vorentscheidung. Die Trompeter-Sieben verlor die Nerven, wirkte gehemmt und machte extrem viele Fehler. „30 technische Fehler in nur einer Halbzeit sind unfassbar und einfach zu viele“, sagte der Ruhrbogen-Coach.

Nur die Torhüter zeigen Normalform

Normalform hatten im zweiten Abschnitt lediglich die beiden Torhüter Sebastian Stahl und Julian Keinhorst. „Wir können uns bei unseren Torhütern bedanken, dass wir nicht noch deutlich höher verloren haben“, erklärte Andreas Trompeter.

Gladbeck III - Ruhrbogen Hattingen 37:22

RBH: Stahl, Keinhorst; Mintrop, Katzenmeier, Engler, Schröder, Louis, Schönherr, P. van Dinther, Koch, Heinz.

DJK Westfalia Welper II

Viel versuchte Schlusslicht DJK Westfalia Welper II gegen die HSG Rauxel-Schwerin II, doch letztlich war der Gegner zu stark. Im Angriff fehlte zu häufig die Durchschlagskraft.

Behäbiger Spielaufbau der Welperaner wird bestraft

„Wir haben uns gegen die 6:0-Deckung schwer getan, haben zu behäbig gespielt. Leider fehlt uns das Personal, um auch mal aus dem Rückraum gefährlich zu werden“, sagte DJK-Coach Dennis Galbas. Die Gäste zeigten den Welperanern, wie man aus dem Rückraum trifft, was wohl einer der entscheidenden Unterschiede war.

Welper II - HSG Rauxel-Schwerin II 23:29

DJK: Jäger, Wanders; P. Gotthelf (3), Filter, Porbeck (5), Sponagel-Becker (4), Kothe-Marxmeier (5/1), Kryst (1), J. Gotthelf (1), Witt (1), Mühle (1), Striebeck (1/1), Schaller (1).

TuS Hattingen III

Ralf Seifert sah früh im Spiel die Rote Karte, Foto: Biene hagel / Biene Hagel / Funke Foto Services

Zu Beginn war die Partie der Hattinger Drittvertretung gegen den TuS Ickern sehr ausgeglichen, dann aber erwischte das Team von TuS-Coach Benjamin Erlenbruch eine schlechte Phase und Ickern zog deutlich davon.

Frühe Rote Karte bringt den TuS in Schwierigkeiten

„In der zweiten Hälfte haben wir wirklich guten Handball gespielt“, sagte Erlenbruch. „Bis auf vier Tore sind wir auch noch herangekommen, doch zu mehr reichte unsere Aufholjagd nicht.“

Der TuS hatte lediglich neun Spieler zur Verfügung und Ralf Seifert sah schon in der ersten Hälfte die Rote Karte. „Das war dann nicht so einfach für uns“, so Erlenbruch.

TuS Hattingen III - TuS Ickern 24:28

TuS: Drost; Seifert, Schimm, Kampmann, Düerkop, Pospiech, Peter, Delgado, Schuster.