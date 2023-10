Rugby-Länderspiel in Hattingen: Das ist der Griffin Cup

Am 21. Oktober steht Rugby im Fokus beim Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden.

Hattingen. Am 21. Oktober stehen sich die Nationalmannschaften Deutschlands und der Niederlande gegenüber. Alle Informationen zum Rugby-Länderspiel.

Es soll um mehr als nur den Sport gehen, wenn am 21. Oktober der Griffin-Cup, also das Rugby-Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande im Hattinger Althoff-Stadion stattfindet. Bereits seit 2013 wird der Griffin-Cup ausgetragen.

Die bisherige Bilanz ist ausgeglichen. Die ersten vier Partien gingen zwischen 2013 und 2016 an Deutschland, die fünf Spiele zwischen 2017 und 2021 an die Niederlande. Und vergangenes Jahr gewann dann wieder Deutschland. Den Namen trägt der Wettkampf durch den Griffin, ein mythologisches Tier, das den Kopf eines Adlers und den Körper eines Löwens hat und so die beiden Wappentiere Deutschlands und der Niederlande vereint.

Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre kommen kostenlos auf die Anlage an der Marxstraße. Rentner und Menschen mit Beeinträchtigung zahlen drei Euro. Vor dem Kick-off um 14 Uhr (ein Spiel dauert zwei Mal 40 Minuten) gibt es zwischen 12 und 13 Uhr eine Fun-Zone. Dort können Interessierte Rugby-Übungen ausprobieren.

TuS Blankenstein bietet Rugby an

Möglich macht dieses Spektakel Bob Doughton, Präsident der Rugby League Deutschland, Nationaltrainer und Coach beim TuS Blankenstein. Rugby League ist die technischere Variante des Rugby. Nicht nur Bob Doughton, Sohn und Nationalspieler Liam und Enkelin Kira sind dem britischen Sport verfallen. Der TuS Blankenstein ließ sich begeistern von den rund 40 Kindern, Frauen und Männern, die als „Ruhrpott-Ritter“ nun für den TuS Blankenstein spielen.

Bob Doughton ist der deutsche Nationaltrainer und zugleich beim TuS Blankenstein aktiv. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Was bislang fehlte, waren die Tore, die aus England importiert werden mussten. Extra für den Griffin-Cup hat der TuS diese nun gekauft – für rund 3000 Euro. Im Vorfeld des Spiels rechnet der Verein mit weiteren 5000 Euro an Kosten. Daher hat der TuS nun auch ein Crowd-Funding-Projekt gestartet. Jeder, der spenden möchte, kann dies über die Internetseite https://gofund.me/6a5e9328 tun.

