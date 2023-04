Der VfL Gennebreck II entschied die Partie gegen den Hiddinghauser FV Ii in der Fußball-Kreisliga-C für sich.

Fußball Kreisligen B/C RSV Hattingen gewinnt zweistellig, Derby geht an Gennebreck

Hattingen/Sprockhövel. Viele Tore fallen in der Kreisliga B. Der VfL Winz-Baak macht nächsten großen Schritt in Richtung Aufstieg. Die SG Welper II gewinnt das Derby.

In der Fußball-Kreisliga B hatten die Hattinger Teams so richtig Lust auf das Toreschießen, das Verteidigen rückte da eher in den Hintergrund. Der FC Sandzak-Hattingen trennte sich im Heimspiel 5:5 von den Sportfreunden Schnee.

Der FC verspielte diesmal mehrere Zwei-Tore-Führungen. Als Daniel Lider in der 70. Minute das 5:2 erzielte, schien alles schon entschieden, doch die Wittener gaben nicht auf und erzielten tatsächlich noch dreiTore. Für Sandzak trafen Daniel Lider und Mithat Aydin doppelt, Ahmet Hot einfach.

SuS Niederbonsfeld II schießt vier Tore, verpasst aber den Sieg

Torreich ging es auch beim SuS Niederbonsfeld II zu, im Spiel gegen den SV Leithe gab es beim 4:4 keinen Sieger. Am Ende eines zerfahrenen Spiels hatte der SuS aufgrund einer 4:2-Führung zwar die besseren Karten, doch Leithe machte es wie Schnee und erzielte im Schlussdrittel des Spiels zwei Treffer.

Den einzigen Hattinger Sieg in der B-Liga holten die Sportfreunde Niederwenigern III. Sie gewannen 4:3 gegen den Heisinger SV II.

VfL Winz-Baak bleibt souverän, RSV Hattingen siegt zweistellig

Eine Liga tiefer spielt noch der VfL Winz-Baak. Doch das wird sich sehr wahrscheinlich nach der Saison ändern. Die Mannschaft von Spielertrainer Ömer Akkan gewann auch das Heimspiel gegen die SG Linden-Dahlhausen II. 3:0 hieß es nach 90 Minuten.

Aljoscha Konrad traf zweifach, Serkan Kurtboz einfach. Die Nordstädter führen die Tabelle aktuell mit zwölf Punkten Vorsprung an. Der Aufstieg ist also eigentlich nur noch eine Frage der Zeit.

Dem VfL könnte der RSV Hattingen folgen. Die Hattinger liegen in der Parallelgruppe mit sechs Zählern Vorsprung auf Rang eins. Am Sonntag machten sie es gegen den Hammerthaler SV zweistellig. 14:1 gewann der RSV. Sascha Brinkmann traf dabei fünf Mal. Verfolger FSV Witten II besiegte auf heimischen Platz die SG Hill Hattingen mit 5:2. Bis zur Pause hielt Hill gut mit und erkämpfte sich in den ersten 45 Minuten ein 2:2.

SG Welper II gewinnt das Derby gegen Hedefspor Hattingen

Der TuS Hattingen III ließ hingegen Punkte liegen, beim Türkischen SV Witten II verlor die Elf von Coach Marcel Sigmund 3:5. Die Tabellenspitze ist für die Rot-Weißen nun wieder neun Punkte entfernt. Über einen Derbysieg durfte sich die SG Welper II freuen, sie gewann 3:1 gegen Hedefspor Hattingen. Außerdem gewann Sandzak II 3:1 gegen Schnee II und Märkisch II unterlag Langendrer-West 1:2.

Der Hiddinghauser FV II musste sich dem VfL Gennebreck II geschlagen geben. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Das Sprockhöveler Derby in der Hagener C-Liga ging an den VfL Gennebreck II. Der VfL bezwang den Hiddinghauser FV II mit 3:2. der SC Obersprockhövel IV glückte ein 4:3-Erfolg bei Ararat Gevelsberg II, der TuS Hasslinghausen verlor 0:1 gegen Vatanspor Gevelsberg II.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel