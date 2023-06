Riesiger Erfolg! TG Rot-Weiß Hattingen bleibt Regionalligist

Bernhard Ochmann (TG Rot-Weiß Hattingen) gewann sein Einzel und sein Doppel in der Tennis-Regionalliga beim Dürener TV.

Düren. Der Druck vor dem letzten Saisonspiel in der Tennis-Regionalliga war hoch. Die TG Rot-Weiß Hattingen machte es spannend – und durfte dann jubeln.

Die TG Rot-Weiß Hattingen spielt auch in der kommenden Saison in der höchsten Seniorenspielklasse, der Tennis-Regionalliga. Was für ein Erfolg für die Hattinger!

Am letzten Spieltag musste beim Dürener TV der zweite Sieg der Saison her, um Düren, den Marienburger SC und BW Krefeld hinter sich zu lassen, und sicher in der Regionalliga zu bleiben. Und die TG Rot-Weiß lieferte.

Karl-Heinz Haude zeigte im Spitzeneinzel eine starke Leistung. Zwar lag er im ersten Satz gegen Heinz Dieter Eggers schon mit 1:4 zurück, dann fand er aber zu seiner Form, konnte den Satz noch mit 7:5 gewinnen und hatte beim 6:0 im zweiten Satz keinerlei Probleme.

TG Rot-Weiß Hattingen muss nach den Einzeln noch einmal zittern

Auch Bernhard Ochmann ließ die Hattinger mit einem souveränen 6:2/6:2-Sieg jubeln. Es sah schon gut aus für Rot-Weiß. Heinz Pottgießer und Horst Hackenbracht mussten sich ihren von den Leistungsklassen her deutlich besseren Gegnern aber geschlagen geben. Pottgießer unterlag 1:6/1:6, Hackenbracht gab krankheits- und verletzungsbedingt im zweiten Satz auf. „Da musste man einfach anerkennen, dass sie stärker waren“, sagte Heinz Pottgießer nach der Partie.

In den Doppeln mussten somit zwei Siege her. Die TG schickte Ochmann mit Pottgießer ins erste Duell. Nach einem 6:4 im ersten Satz lag das Duo im zweiten Satz mit 3:6 und 5:6 hinten, konnte im Tie-Break aber noch mit 7:6 gewinnen. Im zweiten Doppel machte Haude an der Seite von Hans Peter Schicke dann alles klar.

Dürener TV TG Rot-Weiß Hattingen 2:4

Karl-Heinz Haude - Heinz Dieter Eggers 7:5/6:0; Bernhard Ochmann - Roland Jung 6:2/6:2; Heinz Pottgießer - Udo Chantré 1:6/1:6; Horst Hackenbracht - Manfred Esser 1:6/Aufgabe beim Stand von 0:1 im zweiten Satz; Ochmann/Pottgießer - Eggers/Philipp Sattler 6:4/7:6; Haude/Hans Peter Schicke - Cantré/Esser 6:3/6:3

