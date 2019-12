PSV Ennepe holt wichtige Punkte im Derby gegen Winz-Baak

Im Derby zwischen dem PSV Ennepe und dem VfL Winz-Baak II ging es vor allem für die Gastgeber um Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Weil sich die Hattinger untereinander kennen, waren sie umso motivierter in die Partie gegangen und der PSV sicherte sich durch einen 9:6-Sieg tatsächlich zwei wichtige Zähler. Den Grundstein legte er dabei in den Doppeln.

Die Mannschaften sind zwar in der Tabelle weit auseinander, lieferten sich jedoch ein Duell auf Augenhöhe. Beide Teams spielten schnelle Ballwechsel und nutzten den ein oder anderen Trick, um Punkte zu erhaschen. An der Platte schenkten sich die Teams nichts, daneben ist die Atmosphäre in der Halle allerdings freundschaftlich. „Es war ein schönes, spannendes Derby“, fand Jan Markus Hölschen vom PSV. Die Mannschaft habe sich intensiv darauf vorbereitet.

VfL Winz-Baak tritt in Bestbesetzung an

Die Kontrahenten aus der Nordstadt sind in Bestbesetzung angetreten. Doch bereits zu Beginn haben die Gastgeber einen guten Auftakt hingelegt. Alle drei Doppel sind an den PSV gegangen. „Wenn man drei Spiele gewonnen hat, dann ist das ein guter Puffer“, sagt PSV-Spieler Dennis Kilfitt.

Doch auch in den Einzelspielen ist es spannend geworden. Das Match zwischen Daniel Krause und Hölschen war eng. Krause hatte in den ersten beiden Sätzen Mühe, in das Spiel reinzukommen. „Wir mussten beide sämtliche Finessen abrufen“, resümiert Hölschen das Spiel, das zum Schluss noch an Krause gegangen ist. „Das war der erste Sieg gegen Markus“, grinst Krause, der im zweites Spiel gegen die Nummer Eins vom PSV, Tim Aurich, verlor.

Dennis Kilfitt kontert Nico Möller aus

Auch das Einzel von Kilfitt gegen Nico Möller hatte es in sich. „Es war nicht einfach. Dass es eng wird, wusste ich“, analysiert Kilfitt das Duell, in dem er die Taktik seines Gegenspieler gut gelesen hat. „Ich war chancenlos. Dennis hat mich gut aus gekontert“, sagte Möller, der rund 80 Prozent seiner Punkte über die Angabe erzielt. Noch bevor es zum entscheidenden Doppel kommen konnte, muss sich der VfL geschlagen geben.

So haben sie gespielt

PSV Ennepe – VfL Winz-Baak II 9:6

Spielverlauf: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0, 4:1, 4:2, 5:2, 5:3, 5:4, 6:4, 7:4, 7:5, 8:5, 8:6, 9:6

Doppel: Aurich/Hölschen – Krause/Willhardt 3:0, Vogler/Kilfitt – van Remmen/Möller 3:1, Werning/Kutzner – Neumeier/Wittebrock 3:1

Einzel: Aurich – van Remmen 3:0, Hölschen/Kause 2:3, Vogler – Willhardt 2:3, Kilfitt – Möller 3:0, Werning – Wittebrock 0:3, Kutzner -Neumeier 2:3, Aurich – Krause 3:1, Hölschen – van Remmen 3:1, Vogler – Möller 0:3, Kilfiit – Willhardt 3:0, Werning – Neumeier 0:3, Kutzner – Wittebrock 3:2