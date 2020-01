PSV Ennepe behält im Derby gegen Winz-Baak II die Oberhand

Das Tischtennisjahr 2020 startete gleich mit einem heißen und umkämpften Hattinger Derby. Der VfL Winz-Baak II und der PSV Ennepe duellierten sich um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Wie auch schon in der Hinrunde hatte der PSV in einem, diesmal noch spannenderem, innerstädtischen Duell mit 9:7 die Nase vorn.

Gäste führen nach umkämpften Doppelpartien knapp

Den Grundstein für den späteren Erfolg legten die Gäste vom PSV bereits in den Doppel, denn die Polizeisportler holten sich zwei Punkte, während sich der VfL einen Zähler erkämpfte. Beim ersten Aufeinandertreffen siegte der PSV in allen drei Doppel. Knapp waren jedoch alle drei Spiele, entschieden wurden alle Partien erst im fünften Satz. Und mindestens ein Match pro Satz wurde im Stechen entschieden.

Winz-Baak setzt sich zunächst ein wenig ab

Die Winz-Baaker holten den knappen Rückstand aus den Doppeln in den Einzelduellen aber schnell wieder auf und setzten sich auch ein wenig ab. Der mühsam aufgebaute Vorsprung hielt allerdings nicht sehr lange. Nach dem zweiten Sieg von Winz-Baaks Nummer eins Daniel Krause führten die Nordstädter noch mit 6:4, doch dann drehten die Gäste auf.

Siegesserie verschafft PSV Ennepe eine gute Ausgangsposition

David Willhardt (Winz-Baak)siegte zunächst deutlich gegen Pascal Vogler, in seinem zweiten Spiel unterlag er dann aber Dennis Kilfitt mit 2:3. Foto: Biene Hagel / Biene Hagel / Funke Foto Services

Durch Siege von Jan Markus Hölschen, Pascal Vogler, Dennis Kilfitt und Thomas Kutzner führten sie plötzlich mit 8:6. Ein Sieg von Uwe Kilfitt im letzten Einzel hätte schon zum Sieg gereicht, doch VfL-Spieler André Husemann wehrte die vorzeitige Entscheidung ab.

Entscheidung fällt in einem Fünf-Satz-Krimi

Beim Stand von 8:7 für den PSV musste also das Entscheidungsdoppel her. Udo van Remmen und Nico Möller aufseiten des VfL versuchten noch das Remis zu retten, Tim Aurich und Jan Markus Hölschen wollten den Sieg endgültig perfekt machen. Letztlich hatte der PSV Ennepe das bessere Ende für sich. In einen spannenden Fünf-Satz-Krimi siegte das Doppel Aurich/Hölschen. In der Tabelle liegt der VfL Winz-Baak II (5.) aber weiterhin vor dem PSV Ennepe (7.).

VfL Winz-Baak II – PSV Ennepe 7:9

Spielverlauf: 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 5:3, 5:4, 6:4, 6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 7:8, 7:9

Doppel: van Remmen/Möller – Vogler/ D. Killfit 2:3, Krause/Schwarz – Aurich/Hölschen 3:2, Willhardt/Husemann – Kutzner/U. Kilfitt 2:3, van Remmen/Möller – Aurich/Hölschen 2:3

Einzel: Krause – Hölschen 3:2, van Remmen – Aurich 3:1, Möller – D. Kilfitt 2:3, Willhardt – Vogler 3:0, Schwarz – U. Killfit 3:1, Husemann – Kutzner 2:3, Krause – Aurich 3:2, van Remmen – Hölschen -1:3, Möller – Vogler 1:3, Willhardt – D. Killfit 2:3, Schwarz – Kutzner 0:3, Husemann – U. Killfit 3:0