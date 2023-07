Premiere: SG Welper richtet Reserve-Cup mit acht Teams aus

Die SG Welper II spielt in der Kreisliga C Fußball.

Hattingen. Die SG Welper II lädt am 15. Juli zum 1. Reservecup. Insgesamt acht Teams messen sich in zwei Gruppen. Es folgen Platzierungs- und Finalspiele.

Die SG Welper richtet am 15. Juli auf der eigenen Anlage an der Marxstraße ein Turnier für Reservemannschaften aus. Los geht es um 11.30 Uhr mit der Partie der beiden heimischen Teams SG Welper II und DJK Märkisch Hattingen II aus der Kreisliga C.

Auch Teams von außerhalb sind mit dabei. So messen sich auch der SV Blau-Weiss Weitmar III, der SC Concordia Hagen II, der SV Bommern III, RW Stiepel IV, der SC Obersprockhövel IV und SW Eppendorf II ihre Kräfte bei diesem 1. Reservecup. Alle Teams spielen in der regulären Saison in der Kreisliga C.

Gespielt wird in zwei Gruppen. In Gruppe A treffen Welper II, Märkisch II, Concordia Hagen II und Blau-Weiß Weitmar III aufeinander, in Gruppe B spielen der SV Bommern III, der SC Obersprockhövel IV, SW Eppendorf II und RW Stiepel IV.

Die Halbfinal-Partien sind für 15.40 Uhr angesetzt, danach folgen Platzierungsspiele. Das Finale steigt um 17.40 Uhr.

Der Spielplan beim 1. Reserve-Cup der SG Welper

11:30 Uhr SG Welper II - DJK Märkisch Hattingen II

12:10 Uhr: SV Bommern II - SC Obersprockhövel IV

12:50 Uhr: SG Welper II - SC Concordia Hagen II

12:50: SV Blau-Weiß Weitmar III - DJK Märkisch Hattingen II

13:30 Uhr: SV Bommern III - SW Eppendorf II

13:30 Uhr: RW Stiepel IV - SC Obersprockhövel IV

14:10 Uhr: DJK Märkisch II - SC Concordia Hagen II

14:10 Uhr: SV Blau-Weiß Weitmar III - SG Welper II

14:50 Uhr: SC Obersprockhövel IV - SW Eppendorf II

14:50 Uhr: RW Stiepel IV - SV Bommern III

15:40 Uhr beide Halbfinalspiele;

16:20 Uhr Spiel um Platz sieben

16:20 Uhr Spiel um Platz fünf

17 Uhr Spiel um Platz drei

17:40 Uhr Finale.

