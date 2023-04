Oberliga Westfalen: Das Restprogramm im engen Abstiegskampf

Hattingen/Sprockhövel. Der 1. FC Gievenbeck hat das schwerste Programm, der TuS Erndtebrück und der Delbrücker SC Vorteile. Die TSG Sprockhövel muss gegen Top-Teams ran.

Sechs Spiele sind es noch in der Oberliga Westfalen. Gleich sechs Teams zittern weiterhin um den Ligaverbleib. Ganz klar die beste Ausgangslage vor dem Saison-Endspurt hat der TuS Ennepetal. D

Das Restprogramm des aktuellen Schlusslichts Delbrücker SC sieht machbar aus. Lediglich beim SC Preußen Münster II ist eine Niederlage sehr wahrscheinlich. Ansonsten geht es nur noch gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld der Tabelle, für die es also um nichts mehr geht.

Der TuS Erndtebrück hat den Vorteil der Heimspiele. Gleich vier der letzten sechs Partien darf der aktuelle Tabellen-17. auf heimischen Geläuf absolvieren. Die Sportfreunde Siegen haben noch eine Partie mehr in der Hinterhand und treten mit Sprockhövel, Delbrück und Erndtebrück gegen gleich drei direkte Konkurrenten an. Gewinnen die Siegener diese Sechs-Punkte-Spiele, sieht es gut aus.

TSG Sprockhövel empfängt die beiden Top-Teams

Der 1. FC Gievenbeck hat das mit Abstand schwerste Restprogramm der Teams von unten. Mit dem TuS Bövinghausen, Westfalia Rhynern, den Sportfreunden Lotte und dem SC Paderborn II trifft Gievenbeck auf gleich vier Mannschaften, die sich aktuell noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen können.

Der TuS Ennepetal hat sich schon ein kleines Polster erarbeitet, allerdings hat es das Restprogramm in sich. Münster, Gütersloh und Rhynern sind Top-Teams der Liga. Immerhin empfängt Ennepetal all diese Teams zuhause.

Die TSG Sprockhövel empfängt in der heimischen Arena mit dem SC Preußen Münster und dem FC Gütersloh noch die beiden Mannschaften, die aktuell auf Rang eins und zwei liegen. Zwingend müssen daher noch Punkte in den Auswärtsspielen her. Schon am Wochenende steht der Abstiegskracher gegen die Sportfreunde Siegen an.

Ausgangslage: Noch sechs Spieltage.

Noch sechs Spieltage. Verbleibende Spiele TSG Sprockhövel (Platz 15, 27 Punkte): Sportfreunde Siegen (A, 16.), ASC 09 Dortmund (H, 9.), SV Schermbeck (A, 12.), SC Preußen Münster II (H, 1.), SG Finnentrop-Bamenohl (A, 7.), FC Gütersloh (H, 2.)

Sportfreunde Siegen (A, 16.), ASC 09 Dortmund (H, 9.), SV Schermbeck (A, 12.), SC Preußen Münster II (H, 1.), SG Finnentrop-Bamenohl (A, 7.), FC Gütersloh (H, 2.) Verbleibende Spiele des Delbrücker SC (Platz 18, 25 Punkte) : Spvgg Vreden (A, 10.), ASC 09 Dortmund (A, 9.), SV Schermbeck (H, 12.), SC Preußen Münster II (A, 1.), SG Finnentrop-Bamenohl (H, 7.)

: Spvgg Vreden (A, 10.), ASC 09 Dortmund (A, 9.), SV Schermbeck (H, 12.), SC Preußen Münster II (A, 1.), SG Finnentrop-Bamenohl (H, 7.) Verbleibende Spiele des TuS Erndtebrück (Platz 17, 26 Punkte) : Victoria Clarholz (H, 11.), TuS Bövinghausen (H, 5.), SpVgg Vreden (A, 10.), Sportfreunde Siegen (H, 16.), ASC 09 Dortmund (A, 9.), SV Schermbeck (H, 12.)

: Victoria Clarholz (H, 11.), TuS Bövinghausen (H, 5.), SpVgg Vreden (A, 10.), Sportfreunde Siegen (H, 16.), ASC 09 Dortmund (A, 9.), SV Schermbeck (H, 12.) Verbleibende Spiele der Sportfreunde Siegen (Platz 16, 26 Punkte) : TSG Sprockhövel (H, 15.), Delbrücker SC (A, 18.), FC Gütersloh (A, 2.), Victoria Clarholz (H, 11.), TuS Erndtebrück (A, 17.), SpVgg Vreden (H, 10.), TuS Bövinghausen (A, 5.)

: TSG Sprockhövel (H, 15.), Delbrücker SC (A, 18.), FC Gütersloh (A, 2.), Victoria Clarholz (H, 11.), TuS Erndtebrück (A, 17.), SpVgg Vreden (H, 10.), TuS Bövinghausen (A, 5.) Verbleibende Spiele des 1. FC Gievenbeck (Platz 14, 27 Punkte) : TuS Bövinghausen (A, 5.), SV Westfalia Rhynern (A, 6.), FC Eintracht Rheine (H, 8.), VfL Sportfreunde Lotte (A, 4.), TuS Ennepetal (H, 13.), SC Paderborn II (A, 3.)

: TuS Bövinghausen (A, 5.), SV Westfalia Rhynern (A, 6.), FC Eintracht Rheine (H, 8.), VfL Sportfreunde Lotte (A, 4.), TuS Ennepetal (H, 13.), SC Paderborn II (A, 3.) Verbleibende Spiele des TuS Ennepetal (Platz 13, 31 Punkte): SV Schermbeck (A, 12.), SC Preußen Münster II (H, 1.), SG Finnentrop-Bamenhol (A, 7.), FC Gütersloh (H, 2.), 1. FC Gievenbeck (A, 14.), SV Westfalia Rhynern (H, 6.)

