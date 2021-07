Oberliga Niederrhein: Essener Derby direkt zum Auftakt

Mohamed Cisse (l.) tritt mit dem ETB Schwarz-Weiß Essen am zweiten Spieltag gegen Girolamo Tomasello (r.) beim FC Kray zum Stadtderby in der Oberliga an.

Niederrhein. Der Spielplan ist da. Während Essener Derbys früh anstehen, müssen zwei Velberter Derbys lange warten. Niederwenigern beginnt gegen Unbekannten.

Der neue Modus mit den Playoffs nach der Hinrunde war bereits beschlossen. Nun steht für die Oberliga Niederrhein aus der Spielplan für die kommende Saison fest. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat ihn am Mittwochnachmittag veröffentlicht.

Für zwei der drei Essener Vereine könnte es dabei gar nicht spannender losgehen: Die Spielvereinigung Schonnebeck spielt direkt gegen den ETB SW Essen. Der erste Spieltag ist für den 22. August angesetzt, an dem die Schonnebecker um 15 Uhr Heimrecht am Schettersbusch haben. Der FC Kray als dritter Vertreter aus Essen startet auswärts beim TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld, der nach zunächst geplantem Rückzug aus der Oberliga doch weiter in der höchsten Spielklasse des Verbandes mitwirkt.

FC Kray erwartet am zweiten Spieltag die SpVg Schonnebeck

In Essen bleibt es auch am zweiten Spieltag weiter spannend. Denn dann steht direkt das nächste Stadtderby an, wenn der FC Kray zuhause in der Arena am 29. August Schonnebeck empfängt. Das dritte Derby zwischen dem ETB und Kray folgt dann erst Mitte November. Es besteht also für jedes der drei Essener Teams in den internen Duellen einmal Heimrecht.

Die Sportfreunde Niederwenigern, die zum Kreis Essen gehören, aber zur Stadt Hattingen, beginnen ihre dritte Oberliga-Saison daheim mit der Partie gegen die DJK Teutonia St. Tönis, die in der Vorsaison als Aufsteiger aus der Landesliga neu hinzukam und aufgrund der nur wenigen ausgetragenen Spieltage nicht gegen die Wennischen gespielt hatte.

In Velbert gibt’s das erste Derby zwischen der SSVg und dem TVD

Für das Velberter Oberliga-Trio geht es noch nicht mit direkten Duellen innerhalb der Stadtgrenzen los. Der SC Velbert legt mit einem Heimspiel gegen TuRu Düsseldorf los, der TVD Velbert reist zu Beginn zum SC Union Nettetal und die SSVg Velbert tritt auswärts beim SC Düsseldorf-West an.

Den siebten Spieltag beginnt dann die Spielvereinigung Velbert freitagabends mit dem Derby gegen den TVD Velbert, während der SC Velbert an dem ersten Oktoberwochenende übrigens spielfrei hat. Erst im neuen Jahr wird es dann am ersten Spieltag nach der Winterpause, am 20. Februar, zum Vergleich zwischen dem SC Velbert und der SSVg Velbert kommen.

Einen Spieltag später (27. Februar) erfolgt dann auch das dritte Velberter Derby zwischen dem TVD Velbert und dem SC Velbert. So hat auch jedes Team aus Velbert einmal Heimrecht.

Zum kompletten Staffelspielplan der Oberliga Niederrhein geht es hier.

