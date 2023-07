Hattingen/Sprockhövel. So läuft es für die Ex-Sprockhöveler und Hattinger im Profibereich. Von der Bundes- bis zur Regionalliga. Zwei Spieler sind noch auf Vereinssuche.

So lief es für die Ex-Hattinger und Sprockhöveler, die im Profifußball sind. Leroy Kwadwo spricht über seinen Abschied beim MSV Duisburg.

Einst spielten sie in Hattingen oder Sprockhövel, mittlerweile sind sie im Profifußball aktiv.

So läuft es bei Lena Oberdorf, Tim Oberdorf, Christopher Antwi-Adjei, Luke Hemmerich, Jona Niemiec, Leroy Kwadwo in den ersten drei deutschen Fußball-Ligen. Auch auf die Regionalliga-Spieler wird ein Blick geworfen.

Lena Oberdorf (früher TSG Sprockhövel, heute VfL Wolfsburg, 1. Liga)

Sie schien die große Retterin für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft zu sein. Im zweiten Spiel der Weltmeisterschaft tat sich Deutschland gegen Kolumbien lange schwer. Lena Oberdorf, die ihre Verletzung überstanden hat, stand über die gesamte Spielzeit auf dem Platz und kurbelte die Partie aus dem defensiven Mittelfeld heraus an. Sie war die stärkste deutsche Spielerin und kam mit dem robusten Spiel der Südamerikanerinnen am besten klar. Mit einem Ballgewinn initiierte sie die größte Chance Deutschlands in der ersten Hälfte.

Nach dem Rückstand in der 52. Minute schaltete sie sich auch immer häufiger in die Offensive ein. In der 89. Minute wurde sie nach einem herrlichen Spielzug freigespielt und von der kolumbianischen Torhüterin im Strafraum gefoult. Die sonst bemühte, aber sehr unglückliche Alexandra Popp traf per Strafstoß. Doch dann der Schock: In der Nachspielzeit blockte Kolumbien bei einer Ecke sehr einfach Manuela Vanegas frei, die zum 2:1 traf. Oberdorf und Co. müssen nun im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea liefern, um ins Viertelfinale einzuziehen.

Christopher Antwi-Adjei (früher TSG Sprockhövel, heute VfL Bochum, 1. Liga)

Christopher Antwi-Adjejs VfL Bochum ist zwei Wochen vor dem DFB-Pokalspiel und drei Wochen vor dem ersten Spiel in der Bundesliga noch nicht in Form. Im Testspiel gegen den italienischen Zweitligisten Parma Calcio gab es eine 0:1-Niederlage – und Trainer Letsch war sauer ob des Auftritts in der zweiten Hälfte.

Genau in dieser kam Christopher Antwi-Adjej zum Einsatz. Er wurde für Danilo Soares eingewechselt, konnte die vierte Testspielniederlage in Serie aber nicht verhindern und als linker Schienenspieler keine Impulse setzen.

Nach der starken Leistung in der vergangenen Saison ist jedoch damit zu rechnen, dass Antwi-Adjej auch zu Beginn dieser Bundesliga-Spielzeit als Stammspieler beim VfL Bochum eingeplant ist.

Tim Oberdorf (früher TSG Sprockhövel, heute Fortuna Düsseldorf, 2. Liga)

Der Auftakt für Fortuna Düsseldorf hätte in der zweiten Liga kaum besser laufen können. In einem engen Spiel setzte sich die Fortuna mit 1:0 gegen Absteiger Hertha BSC durch. Daniel Ginczek köpfte das siegbringende Tor. Ein großer Verein wurde somit schon einmal besiegt. Die zweite Liga scheint spannend, wie nie. Wer am Ende wirklich oben stehen wird, ist noch komplett offen. Mit Düsseldorf, Schalke, Hertha, St. Pauli, dem Hamburger SV, Hannover 96 und Hertha BSC gibt es viele Kandidaten. Und damit sind noch längst nicht alle aufgezählt.

Fortuna Düsseldorf gehört mit Tim Oberdorf zu den Aufstiegsfavoriten in der 2. Bundesliga. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Tim Oberdorf gab in der Halbzeitpause ein Interview für Sky. Ihm gehe es gut, sagte der Defensivallrounder. Zuletzt war Oberdorf an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt. Die ersten Tage seien schon hart gewesen, da man nicht wusste, wie es sich entwickelt, so der Profi. Doch zum Glück überstand der ehemalige Sprockhöveler die Erkrankung schnell und ist wieder im Aufbautraining.

Jona Niemiec (früher TSG Sprockhövel, heute Fortuna Düsseldorf, 2. Liga)

Oberdorfs Teamkollege wurde in der 85. Minute für Felix Klaus eingewechselt und sollte bei Kontern für Gefahr sorgen. Genau das tat er auch. Zwei Mal ging Niemiec ins Laufduell mit Herthas Deyovaisio Zeefuik und spielte seine extreme Schnelligkeit aus. Doch beides Mal blieb Zeefuik Sieger, der sich dabei zwar einen schweren Krampf einhandelte, aber den Konter verteidigte. Am Ende jubelte dennoch der Ex-Sprockhöveler.

Andreas Luthe (früher SuS Niederbonsfeld, heute 1. FC Kaiserslautern, 2. Liga)

Andreas Luthe kassierte eine Auftaktniederlage in der 2. Bundesliga. Gegen den FC St. Pauli gab es eine 1:2-Niederlage, bei der Kapitän Luthe auch nicht die beste Figur abgab. Beim 0:1 legte Elias Saad den Ball mit der Brust an Luthe, der weit aus seinem Tor geeilt war, vorbei und traf. Beim 1:2 hatte er keine Chance gegen den Elfmeter von Marcel Hartel. Vom Kicker gab es dafür die Note 4,5.

Leroy Kwadwo (früher TSG Sprockhövel, heute TSV 1860 München, 3. Liga)

Der Abschied von Leroy Kwadwo beim MSV Duisburg kam überraschend. Zu stark präsentierte er sich als Innenverteidiger im Laufe der Saison. Dennoch musste sich Kwadwo einen neuen Verein suchen und wurde nun fündig. Der ehemalige Sprockhöveler spielt künftig für 1860 München und bleibt somit in der 3. Liga. Vorher absolvierte er ein Probetraining bei Dynamo Dresden.

Leroy Kwadwo hielt sich bei Dynamo Dresden fit, spielt künftig aber für 1860 München. Foto: Robert Michael / dpa

Beim Blitzturnier am Wochenende, bei dem 1860 gegen den VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach testete, fehlte Kwadwo aber noch. „Leroy war erst einen Tag dabei. Er muss erst die Mannschaft und die Spieler kennenlernen. Es machte keinen Sinn, ihn ins kalte Wasser zu werfen und eine Verletzung zu riskieren. Das wollte ich nicht provozieren“, sagte Trainer Maurizio Jacobacci danach.

Luke Hemmerich (früher SF Niederwenigern, aktuell vereinslos)

Nach dem Abstieg mit der Spvgg Bayreuth ist Luke Hemmerich aktuell noch auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Zuletzt präsentierte er sich bei Waldhof Mannheim.

Neues aus der Regionalliga: Lewin Alexander D’Hone, Nazzareno Ciccarelli, Marcel Appiah, Finn Heiserholt

Marcel Appiah, Lewin Alexander D’Hone und Co. Einige ehemalige Sprockhöveler spielen in der Regionalliga. Appiah geriet zuletzt in die Schlagzeilen durch den Fall Raphael Koczor. Der ehemalige Ersatztorhüter von Rot-Weiss Essen kontaktierte in der vergangenen Saison Appiah, der mit dem VfB Oldenburg damals noch in der 3. Liga spielte, und fragte ihn, ob „Oldenburg sich schon etwas überlegt habe, wenn sich Rot-Weiss Essen in Halle reinhaut und gewinnt.“ Der DFB wertete dies nicht als Spielmanipulation, wie es zunächst gedroht hatte, sondern als unsportliches Verhalten und sperrte Koczor in der Folge für acht Wochen.

Appiahs Saisonstart in der Regionalliga Nord ist indes verschoben. Das Spiel gegen Phoenix Lübeck wurde auf den 16. August verlegt. Für den VFB, der zu den Aufstiegsfavoriten gehört, geht es somit erst am kommenden Sonntag gegen Kilia Kiel los.

Lewin Alexander D’Hones Debüt beim SV Lippstadt wird noch lange auf sich warten lassen. Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services / FUNKE Foto Services

Lewin Alexander D’Hone wollte nach seiner Zeit beim Wuppertaler SV indes beim SV Lippstadt angreifen. Während seine neuen Mitspieler ihr Auftaktspiel gegen die SSVg Velbert mit 0:2 verloren, konnte D’Hone nicht eingreifen. Eine Kreuzbandverletzung setzt ihn lange außer Gefecht.

Ebenfalls schlecht lief es für Finn Heiserholt, der vor der Saison vom SV Lippstadt zu Schalke 04 II wechselte. Bei der 2:5-Niederlage gegen den FC Bocholt stand Heiserholt nicht im Kader. Er ist eine Art spielender Analyst bei Schalke 04.

Überraschend trennten sich Nazzareno Ciccarelli und Aufstiegskandidat Rot-Weiß Erfurt am Ende der vergangenen Saison. Denn Ciccarelli war klarer Leistungsträger und Stammspieler in Erfurt. Während sein Ex-Klub das Auftaktspiel gegen Hansa Rostock II mit 2:0 gewann, ist Ciccarelli aktuell vereinslos. Sein Trainer Fabian Gerber gab Ciccarelli keine Stammplatzgarantie, eine Rückkehr ist aber nicht ausgeschlossen. Sollte Ciccarelli einen anderen Verein finden, fordert Erfurt eine Ablösesumme.

