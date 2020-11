Ein alter Bekannter wurde für Nino Toto bei Toto’s Tennis Cup 2020 in Hattingen im Halbfinale zur unüberwindbaren Hürde. Luca Sobbe und Nino Tote lieferten sich im vorgezogenen Finale eine enge Partie, in der dem Hattinger Toto im Match-Tie-Break letztlich das Glück fehlte. Sobbe marschierte ins Finale und siegte doch klar in zwei Sätzen.

Halbfinal-Entscheidung gegen Nino Toto fällt im Match-Tie-Break

„Luca und ich kenne uns schon sehr lange, wir waren zusammen bei Deutschen Meisterschaften“, sagte Nino Toto, für den schon beim Turnier in der Vorwoche im Halbfinale Schluss war. „Im ersten Satz war ich gut drauf, im zweiten Satz eben Luca, danach hatte ich nicht so viel Glück.“ Ninos Bruder Ante drang bis in Viertelfinale vor, verlor aber auch gegen Luca Sobbe.

„Lucky Loser“ Robert Werbeck feiert einen Überraschungserfolg

Für eine Überraschung sorgte der Hattinger Robert Werbeck (LK 14). In der Qualifikation verlor er noch, doch als „Lucky Loser“ besiegte er den deutlich besser gelisteten Thomas Przybylek (LK 2.9), danach war aber gegen Nino Toto Schluss.

Bei den Damen gewann Anna-Lena Linden das Turnier, sie besiegte im Finale Pauline Hirt in drei Sätzen. „Es war ein ausgeglichenes Turnier, am Ende hat Anna-Lena aber verdient gewonnen“, so Nino Toto.

Mehr aktuelle Artikel aus dem Sport in Hattingen und Sprockhövel:



Alle Sportnachrichten und Bilder aus Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.