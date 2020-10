Am Mittwochabend sind die Sportfreunde Niederwenigern in Oberhausen bei der Spvgg. Sterkrade-Nord zu Gast – und die Voraussetzungen für die Partie sind andere als zumeist in den vergangenen Wochen, als die SFN die Schwergewichte der Liga als Gegner hatten.

SF Niederwenigern spielen 1-1 SF Niederwenigern spielen 1-1 Remis mit dem Ausgleich der Gäste vom TVD Velbert in der Nachspielzeit; Bilder vom ersten Durchgang. Foto: Walter Fischer

Da standen sie am Samstag, die Sportfreunde – und waren mal wieder irgendwie zufrieden und irgendwie nicht. Auf der einen Seite die beste Saisonleistung gegen TVD Velbert, auf der anderen mal wieder ein spätes Gegentor, das zwei Punkte kostete. Auf der einen Seite das Ergebnis von 1:1, das man vorher gegen so einen starken Gegner sicher gerne genommen hätte, was sich nach diesem Spielverlauf aber nicht für alle nach Erfolg anfühlte.

„Die Spieler waren natürlich enttäuscht. Ich dagegen sehr zufrieden, auch wenn es sich blöd anhört“, betont Trainer Marcel Kraushaar aber die positive Sichtweise. „Ich habe definitiv eine Weiterentwicklung gesehen.“

Sportfreunde Niederwenigern erwarten einen Gegner auf Augenhöhe

In den nächsten beiden Partien soll es diese gemischten Gefühle nicht mehr geben. Jetzt kommen die Spiele gegen direkte Konkurrenten, in denen die Sportfreunde fleißig Punkte für den Oberliga-Klassenerhalt sammeln müssen. Angefangen am Mittwochabend bei Aufsteiger Spvgg. Sterkrade-Nord. Die Partie am anderen Ende des Ruhrgebiets wird um 20 Uhr auf dem Sportplatz an der Lütticher Straße angepfiffen.

„Es gilt, das zu bestätigen, was wir am Wochenende gezeigt haben“, sagt Kraushaar, „wir dürfen uns nicht auf einer guten Leistung ausruhen, davon können wir uns jetzt auch nichts mehr kaufen.“

Die beiden Mannschaften kennen sich aus reichlich Landesliga-Duellen, zuletzt waren die Sportfreunde im Dezember 2018 zu Gast in Sterkrade und gewannen 2:7. Florian Machtemes und Marc-André Gotzeina, die damals für drei Tore beziehungsweise eines verantwortlich waren, fallen diesmal aber aus.

Auch Jan Adolphs fehlt; Damian Peterburs und Kento Wakamiya sind aber im Gegensatz zu Samstag wieder dabei, so dass sich die personelle Lage bei den Sportfreunden etwas entspannt und Kraushaar in der Englischen Woche rotieren kann.

Erster Sieg gegen Nettetal: Sterkrade-Nord kommt gerade in Schwung

Sterkrade-Nord startete denkbar schlecht mit drei Niederlagen in die Saison, punktete dann aber gegen Schonnebeck (2:2) und fuhr am Sonntag bei Union Nettetal mit 1:0 den ersten Saisonsieg ein.

Interessant wird, wie der Aufsteiger gegen die Sportfreunde spielerisch auftritt – mit einem offensiven Ansatz oder eher zurückhaltend und destruktiv. Und wie die Wennischen damit zurechtkommen. Dass sie mit spielstarken Gegnern umgehen und mithalten können, haben die Sportfreunde schon gezeigt, auch wenn punktemäßig wenig dabei herumkam.

Entwicklung der Spielweise: „Wir wollen selber den Ball haben“

Aber auch gegen Mannschaften auf Augenhöhe oder Gegner, die sich vornehmlich hinten reinstellen, sieht Marcel Kraushaar seine Mannschaft gut aufgestellt.

„Unsere Entwicklung der vergangenen Wochen ging ja schon in genau diese Richtung: Wir wollen selber den Ball haben und etwas kreieren – das gilt auch in Sterkrade. Wir haben sie natürlich beobachtet, aber eigentlich ist egal, wie die Gegner gegen uns antreten“, so Kraushaar.

Das Selbstvertrauen haben sich die Sportfreunde mit guten Leistungen und einigen Punkten in den vergangenen Wochen erarbeitet – heute und auch am Sonntag im Heimspiel gegen Jahn Hiesfeld gilt es nun, das mit weiteren Erfolgen zu untermauern, um sich schnell einen Platz im Liga-Mittelfeld zu sichern.

