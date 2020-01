Niederwenigern in Endrunde der Essener Stadtmeisterschaft

Die Sportfreunde Niederwenigern haben die dritte Runde der Essener Hallenstadtmeisterschaft erreicht. Der Oberligist ist allerdings nur als Gruppenzweiter aus der Zwischenrunde.

Die Gelb-Schwarzen verloren zum Auftakt gegen den mit qualitativem Kader ausgestatteten Bezirksligisten FC Blau-Gelb Überruhr 2:4. „Da haben wir nicht gut gespielt, körperlos agiert und uns überrumpeln lassen. Die Gegner haben gut gestanden, mit einfachen Mitteln Tore erzielt und wir haben uns nicht gewehrt“, kommentiert Co-Trainer Marcel Kraushaar die Niederlage. Doch die Wennischen verbesserten sich nach dem schwachen Start in den verbleibenden zwei Spielen.

Sportfreunde steigern sich von Spiel zu Spiel

Danach folgte ein 4:0-Sieg gegen die TGD Essen West. „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und in diesem Spiel vor allem die Sicherheit bekommen. Zu null zu spielen ist in der Halle auch nicht immer üblich“, sagte Kraushaar. Überruhr besiegte den FC Stoppenberg, der zuvor gegen die TGD gewonnen hatte. Weil die TGD auch gegen Überruhr verlor musste Niederwenigern gewinnen oder aufgrund des besseren Torverhältnisses mindestens unentschieden spielen. „Wir haben unsere Tore früh gemacht“, so Kraushaar, dessen Team mit 3:0 gegen die Heimmannschaft vom Hallo gewann.

Die Endrunde findet am kommenden Samstag statt, 16 Teams sind noch dabei, bevor es einen Tag später in die Finalrunde geht. Im Jahr 2016 haben die Sportfreunde das Turnier in Essen gewonnen, nachdem sie bereits Stadtmeister in Hattingen wurden und den WAZ-Pokal in Sprockhövel holten.