Die beiden Reserveteams der Sportfreunde Niederwenigern sind in ihren A-Liga-Staffeln am Sonntag im Einsatz gewesen. Im Derby gegen den SV Burgaltendorf II spielte die zweite Mannschaft 2:2-unentschieden, die dritte Mannschaft triumphierte beim 5:4-Torfestival gegen den Bader SV.

Sportfreunde Niederwenigern II kassieren noch den Ausgleich

Die Zweitvertretung der Sportfreunde Niederwenigern verfolgten gegen den SV Burgaltendorf II bekannte Probleme. 2:2 endete die Begegnung. „Dass uns das in dieser Häufigkeit passiert, ist ungewöhnlich“, sagte SFN-Trainer Carsten Neuhaus, nachdem seine Mannschaft abermals einen Sieg nicht nach Hause gefahren hatte.

Die Sportfreunde Niederwenigern verlieren 2-5 Die Sportfreunde Niederwenigern verlieren 2-5 Das frühe 1:0 der Gastgeber stimmte zwar hoffnungsfroh, aber am Ende des Spiels der Sportfreunde Niederwenigern gegen TV Jahn Dienslaken-Hiesfeld nahmen die Gäste nach dem 2:5 die Punkte mit nach Hause. Foto: Klaus Pollkläsener

Nach einer guten ersten Hälfte und 2:0-Führung dank Marc Rapka und Henrik Eggemann im Gepäck, konnten die Gastgeber nicht an die Leistung der ersten Hälfte anknüpfen. Nach einem gut herausgespielten Burgaltendorf-Treffer zum Anschluss kam Nervosität in den Reihen der Hattinger auf und nur zwei Minuten später führte ein Fehlpass zu einem aussichtsreichen Freistoß für die Gäste, die diesen direkt verwandelten. „Angesichts des Spielverlaufs hätten wir uns mehr erwartet“, so Neuhaus, dessen Mannschaft bereits in der ersten Hälfte mit 4:0 hätte führen können.

So haben sie gespielt

Niederwenigern II - Burgaltendorf II 2:2

Tore: Marc Rapka 1:0 (24,), 2:0 Henrik Eggemann (27.), 2:1 (68.), 2:2 (70.)

SFN: Roberto, Schnell, Grünewald, Mianecki, Rapka, Stock, Gumpert, Welticke, Kraushaar, August, Eggemann.

Sportfreunde Niederwenigern III drehen das Spiel

Grund zur Freude gab es für die Sportfreunde nach Abpfiff. Sascha Friedrich hatte nach einem Konter in der 85. Minute den Siegtreffer gegen den Favoriten vom Bader SV erzielt. Kurz vorher hatte Nick Zarth erst zum Ausgleich getroffen.

„Wir haben eine überragende erste Hälfte gespielt und haben das Spiel dann zwischenzeitlich aus der Hand gegeben“, so SFN-Trainer Philipp Höger, dessen Mannschaft sich dann jedoch eindrucksvoll zurückkämpfte und drei Punkte holte.

So haben sie gespielt

SF Niederwenigern III - Bader SV 5:4

Tore: 1:0 Robin Orlowski (4.), 2:0 Tobias Tempel (17.), 2:1 (26.), 3:1 Robin Orlowski (45.), 3:2 (53.), 3:3 (59.), 3:4 (70.), 4:4 Nick Zarth (76.), 5:4 Sascha Friedrich (85.).

SFN: Zarth, Schäfer, Hübben, Bayer (73. Birkel), Tempel, Friedrich, Orlowski (67. Speh), Dahlhaus, Kamperhoff (86. Brüning), Roßbach (76. Roßbach), Förster.

