Sprockhövel. Auch der TuS Hattingen ist mehr als bereit für den Saisonstart. Bei Ligakonkurrent Hedefspor Hattingen drückt der Schuh noch in der Defensive.

Es war das letzte Testspielwochenende der Fußballer aus Hattingen und Sprockhövel. Besonders stark in Form zeigte sich Bezirksligist SuS Niederbonsfeld. Schon in den Testspielen zuvor war es torreich zugegangen. Gegen den A-Ligisten RW Stiepel siegte Niederbonsfeld am Sonntag dann sogar noch mit 7:3. Christopher Kniszewski schnürte einen Doppelpack.

Dennis Mittmann, Tobias Spannagel, Philipp Lindemann, Finn Hillemacher und Jonas Weck trafen jeweils einfach. Der SC Obersprockhövel II, ebenfalls Bezirksligist, unterlag bei der Generalprobe dem A-Ligisten Spvgg Horsthausen II indes mit 1:3. Lediglich Alexander Holzmann traf für den SCO II in der Schlussphase.

Der TuS Hattingen scheint indes mehr als bereit zu sein für den Saisonstart. Im Test gegen den Bezirksligisten FC Neuruhrort gewann der TuS mit 4:0. Der neue Stürmer Fabrice Djeri Outcha erzielte dabei gleich drei Treffer. Das vierte Tor steuerte Senad Vokshi bei. Ligakonkurrent Hedefspor Hattingen musste sich A-Ligist SV Phönix Bochum trotz Toren von Enes Kilinc, Emre Köprübasi und Resat Aydin indes mit 3:4 geschlagen geben. Die Zweitvertretung des TuS Hattingen

FC Sandzak-Hattingen feiert einen zweistelligen Sieg

Den höchsten Sieg am Wochenende fuhr B-Ligist Sandzak-Hattingen ein. Mit 10:1 wurde die klassengleiche DJK Wattenscheid II besiegt. Albion Ajvazi, Enes Colic und Ahmet Hot schossen alle einen Hattrick. Das zehnte Tor erzielte Tarik Topalovic. Der VfL Winz-Baak unterlag dem Hiddinghauser FV indes mit 0:3 (Tore von Til Affüpper, Till Nowotsch und Valentin Günther). Der RSV siegte dank eines Hattricks von Sascha Brinkmann mit 3:1 über die Spvgg Gerthe.

Drei Tore erzielte Sascha Brinkmann für den RSV Hattingen im Testspiel gegen die Spvgg Gerthe. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

C-Ligist SG Hill Hattingen siegte dank eines Doppelpacks von Fabian Höhne mit 2:1 über den SV Germania Bochum-West, der TuS Blankenstein verlor mit 1:2 gegen Teutonia Ehrenfeld II (Tor von Moritz Endtner).

