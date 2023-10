Niederbonsfeld: Der Knoten platzt, zwei Hattrick-Schützinnen

Zeigte sich in Top-Form für die Bezirksliga-Fußballerinnen des SuS Niederbonsfeld: Paulina Schwarz.

Hattingen. Die Bezirksliga-Fußballerinnen aus Niederbonsfeld feiern zwei Hattrick-Schützinnen. Auch bei den SF Niederwenigern trifft eine Frau dreifach.

Das gibt massig Selbstvertrauen! Am fünften Spieltag ist den Bezirksliga-Fußballerinnen des SuS Niederbonsfeld endlich der erste Sieg der Saison gelungen. Und was das für einer war: Mit 10:1 besiegte Niederbonsfeld das Schlusslicht SV Raadt und feierte dabei gleich zwei Dreierpackerinnen mit Paulina Schwarz und Lisa Marie Schiller.

„Heute haben wir uns endlich für unsere Bemühungen belohnt und alle haben ihre Leistung erbracht. Der Sieg, auch in der Höhe, geht absolut in Ordnung. Wir haben den Ball und die Gegnerinnen laufen lassen und vor allem in Hälfte zwei uns viele Chancen erarbeitet“, freute sich Trainer Jörg Schwarz über den Sieg, den er aber auch richtig einschätzen konnte und nicht zu hoch hing.

Der SuS dominierte von Anfang an und konnte schon in der dritten Minute durch Paulina Schwarz in Führung gehen. Lea Reinartz legte in Minute 13 nach. Die Raadter Frauen hielten noch dagegen und kamen bis zur Pause auch zu einigen Chancen durch durchgesteckte Bälle.

SuS Niederbonsfeld spielt sich in einen Rausch

Dies konnten die die Bonsfelderinnen in der zweiten Hälfte sehr konzentriert verhindern. Ein Distanzschuss von Mariella Zimmermann in der 56. Minute bahnte den Weg zur Entscheidung. Innerhalb von 10 Minuten zogen die SuS Damen auf 0:6 davon. Das abseitsverdächtige Gegentor zum 1:6 fiel nicht mehr ins Gewicht, da Bonsfeld in der 72., 73., 90., und 91. den 1:10 Endstand herausschoss.

„Wir haben bis zum Schluss Gas gegeben und Spaß am Spiel gehabt. Neben den drei Dreiertorschützinnen Paulina Schwarz, Lea Reinartz und Lisa Schiller konnten sich noch Mariella Zimmermann und Marian Wächter eintragen,“ freut sich SuS-Trainerkollege Marvin Bangert über die souveräne Mannschaftsleistung.

SF Niederwenigern feiern dank Christina Löhken

In der Landesliga siegten die SF Niederwenigern indes mit 3:0 über den SV Glehn. Christina Löhken erzielte alle drei Tore und sorgte somit für den dritten Sieg, durch den die Hattingerinnen auf Rang acht klettern. „Es war ein verdienter Heimsieg. Wir haben über 90 Minuten das Spiel im Griff gehabt. Nach der knappen 1:0 Halbzeitführung durch Christina Löhken, könnten wir unsere spielerische und kämpferrische Überlegenheit in weiteren Toren umsetzen“, so SFN-Trainer Rainer Schmitz.

Die weiteren Ergebnisse: Kreisliga A SG Überruhr/Niederwenigern - SC Weden-Heidhausen 3:4, TV Brechten II - VfL Gennebreck 3:0, Wilde 13 Sprockhövel - TuS Esborn 0:8

