Ursula, von allen Ulla genannt, Goryczka, und der TC Ludwigstal treten bald in der Tennis-Verbandsliga an.

Tennis Ruhr Lippe Liga Nicht aufzuhalten: TC Ludwigstal stürmt in die Verbandsliga

Hattingen. Es ist geschafft: Die Damen 65 des TC Ludwigstal steigen zum zweiten Mal auf und spielen bald Verbandsliga. Das letzte Spiel war eng und spannend.

Nur ein Jahr nach dem Aufstieg in die Ruhr-Lippe-Liga und dem Altersklassenwechsel von Damen 60 zu Damen 65 ist den Seniorinnen des TC Ludwigstal der nächste Erfolg gelungen. Durch den 4:2-Erfolg am letzten Spieltag beim Hörder TC schaffte das Team um Spielführerin Beate Klippstein auf Anhieb den Gruppensieg und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga.

„Die Freude ist riesengroß. Das war ein ganz enges und total spannendes Spiel, das wir am Ende glücklich aber verdient gewonnen haben“, sagte Klippstein nach dem hauchdünnen Sieg beim sich tapfer wehrenden Absteiger Hörder TC.

Nach den Einzeln hatte es noch 2:2 gestanden. Petra Massolle-Danisch und Angelika Leese hatten für die ohne Brigitte und Annegret Schmidt angetretenen Ludwigstalerinnen gepunktet. Massolle-Danisch hatte im ersten Satz gegen eine starke Gegnerin noch Mühe, machte dann im zweiten Durchgang aber souverän den Deckel drauf.

TC Ludwigstal: Angelika Leese behält gegen die jüngere Gegnerin die Nerven

Angelika Leese war es vorbehalten, in einem Marathon-Match den zweiten Zähler zu holen. Mit großem Kämpferherz und unglaublicher Laufstärke behielt Leese gegen ihre vier Jahre jüngere Gegnerin in einem über dreistündigen Krimi am Ende im Match-Tie-Break die Nerven und gewann mit 6:7/6:4/11:9.

Beate Klippstein und Petra Massolle-Danisch legten im ersten Doppel im Schnelldurchgang nach. Dann wurde es noch einmal richtig spannend. Ulla Goryczka und Roswitha Große-Renzel schienen nach dem gewonnenen ersten Satz schon auf der Siegerstraße, verloren den zweiten aber glatt mit 1:6. Im Match-Tie-Break klappte es dann aber doch. Der Aufstieg war perfekt. Beate Klippstein konnte aber nicht lange feiern. Denn schon einen Tag nach dem Spiel stand bereits die eigentlich längst fällige Knie-OP an.

Hörder TC – TC Ludwigstal 2:4

TCL: Beate Klippstein 2:6/4:6, Petra Massolle-Danisch 7:5/6:2, Ursula Goryczka 2:6/0:6, Angelika Leese 6:7/6:4/11:9. Klippstein-Massolle-Danisch 6:2/6:0, Goryczka/Roswitha Große-Renzel 7:5/1:6/10:8.

