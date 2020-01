5 / 18

HC Hasslinghausen gelingt 22-19 im Spitzenspiel

Trainer Mike Emmert vom HC Hasslinghausen gibt Anweisungen an sein Team beim Handball Kreisliga-Spiel zwischen dem HC Hasslinghausen und SSG Wuppertal/HSV Wuppertal II 22:19 (9:10) am 22. Januar 2020 in der Hasslinghausen.

Foto: FUNKE Foto Services