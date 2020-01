Hattingen. Das Team von Coach Andreas Trompeter spielt 29:29 gegen die SG Suderwich. Die Hattinger haben in einem Bereich aber noch viel Luft nach oben

Mirko Kleinjohann rettet Ruhrbogen Hattingen einen Punkt

Sekunden vor Schluss schlug der Ball noch einmal im Suderwicher Tor ein, Ruhrbogens Mirko Kleinjohann hatte per Siebenmeter getroffen und seinem Team so einen Punkt gerettet. 29:29 stand es beim Ertönen der Schlusssirene.

„Durch den späten Treffer war der Punkt sicher etwas glücklich“, sagte Andreas Trompeter, Trainer der Hattinger. „Letztlich geht das Remis aber für beide Teams in Ordnung.“

Hattinger leisten sich zu viele Fehler in der Deckung

Ruhrbogen offenbarte über weite Strecken der Partie Löcher in der Deckung. Immer wieder schlichen sich Unkonzentriertheiten ein und die Abläufe stimmten nicht. „Suderwich agiert aber auch ziemlich unorthodox, das ist nicht leicht zu verteidigen“, erklärte Trompeter. Dennoch sei in der Deckung noch viel Luft nach oben. Das werde aber wieder besser, so Andreas Trompeter optimistisch.

Ruhrbogen - SG Suderwich 29:29

RBH: Stahl, Keinhorst; Mintrop, Katzenmeier, Engler, Schröder, Louis, P. van Dinther, Koch, Heinz.