Masters-Schwimmer der SG-Ruhr starten zwei Rekordversuche

Hattingen. Zwei Staffeln wollen über 100- und 200-Meter-Freistil Mixed bei der Kurzbahnmeisterschaft deutsche Bestzeiten unterbieten. Das gelang schon mal.

Die Schwimmer der SG Ruhr haben am Wochenende in Freiburg etwas großes vor: die Masters haben bei der Deutschen Kurzbahnmeisterschaft in Freiburg ganz offiziell zwei Rekordversuche beim Deutschen Schwimmverband (DSV) angemeldet. Über 4x100- und 200-Meter wollen sie die aktuellen Bestzeiten über die Mixed-Freistilstrecke im deutschen Mastersbereich knacken.