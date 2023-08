Marion Kolmit garantiert VfL-Seniorinnen den Klassenerhalt

Hattingen. Ein Blick auf die Westfalen- und Verbandsliga-Saisons der heimischen Tennis-Teams: Die Herren 60 der TSG Sprockhövel ziehen vor dem Start zurück.

In der Rubrik „Überblick über das Abschneiden der heimischen Tennis-Mannschaften in ihren jeweiligen Ligen“ geht es heute um die Westfalenliga und die Verbandsliga. Während die Damen 55 des VfL Niederwenigern und die Herren 65 der BSG Gemeinschaftswerk in der Verbandsliga ihre Saisonziele erreicht haben, gab es für die Herren 60 der TSG Sprockhövel in der Westfalenliga schon vor dem Saisonstart ein böses Erwachen.

Westfalenliga, Herren 60, TSG Sprockhövel:

Die TSG Sprockhövel musste ihre Mannschaft vor der Saison vom Spielbetrieb zurückziehen und stand somit von vornherein als erster Absteiger fest. „Wir hatten aus verletzungsbedingten, gesundheitlichen und privaten Gründen nicht genügend Spieler zur Verfügung. Das macht uns zwar traurig, ist aber nicht zu ändern. Schließlich geht die Gesundheit vor, da muss das Hobby zurückstehen“, sagte TSG-Sportwart Michael Hilligloh, der mit seiner Mannschaft im nächsten Jahr in der Verbandsliga aufschlagen wird.

VfL Niederwenigern ohne Margret Herzog-Hiltmann, Monika Meuris und Claudia Ilgner

Nach dem Rückzug des erfahrenen Trios Margret Herzog-Hiltmann, Monika Meuris und Claudia Ilgner gingen die VfL-Seniorinnen mit einem kleinen Kader in die Verbandsliga-Saison, in der für die Aufsteigerinnen ausschließlich der Klassenverbleib zählte. Mit dem 4:2-Erfolg über den direkten Konkurrenten TC Berghofen am letzten Spieltag erreichten die Wennischen ihr Ziel dank drei Remis mit nur einem Saisonsieg. Garantin für den Ligaerhalt war Spielführerin Marion Kolmit mit blütenreiner Weste.

Die Statistik:

Verbandsliga, Damen 55, VfL Niederwenigern:

Abschlusstabelle (1 Auf- und 1 Absteiger): 1. VfL Tennis Kamen 8:2 Punkte, 2. TSG Beckum 7.3, 3. VfL Niederwenigern 5:5, 4. TC Berghofen 4:6, 5. Hörder TC 4:6, TC Halingen 2:8.

Eingesetzte Spielerinnen: Marion Kolmit (Einzel: 5:0, Doppel: 5:0), Ulrike Schmitz (0:1/0:1), Caroline de Jong (1:3/2.2), Michaela Straten (1:4/1:4), Elke Büscher 3:2/2:3).

Ein Sieg und ein Unentschieden reichen der BSG Gemeinschaftswerk

Die in den letzten Jahren stets um den Aufstieg mitmischenden Spieler der BSG Gemeinschaftswerk fanden in dieser Spielzeit nicht an ihre Leistungsgrenze heran. Zudem kam Mannschaftsführer Jochem Schulte verletzungsbedingt überhaupt nicht zum Einsatz. Ein Sieg und ein Unentschieden reichten schließlich am Ende zum sicheren Ligaerhalt.

Die Statistik:

Verbandsliga, Herren 65, BSG Gemeinschaftswerk:

Abschlusstabelle (1 Auf- und 2 Absteiger): 1. TuS AdH Weidenau 9:1, 2. SuS Oberaden 7:3, 3. TuRa Frisch Auf Eggenscheid 6:4, 4. TC Herford 4:6, 5. BSG Gemeinschaftswerk 3:7, 6. TuS Spenge 1:9, 7. TG Friederika Bochum II 0:10 (zurückgezogen).

Eingesetzte Spieler: Rolf Busse (Einzel: 1:2, Doppel: 2:2), Stefan Csaszar (2:2/0:2), Klaus Kümper (1:3/1:2), Richard Schlicker (0:4/-), Ralf Stock (4:1/3:2), Hans Enßen (-/3:1), Bernd Wolf (-1:1). (hero)

