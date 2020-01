Die Fußball Hallenstadtmeisterschaft in Hattingen steht an. Hier ist der Verlauf im Live-Blog zu lesen.

Hattingen. Im Schulzentrum Holthausen steigt am Sonntag die Hattinger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Wir berichten rund um die Spiele im Live-Blog.

Live-Blog: Wer gewinnt die Hattinger Stadtmeisterschaft?

Elf Mannschaften aus Hattingen treten am Sonntag in der Halle zum Sparkassen-Cup an, um den Stadtmeister auszumachen. In drei Vorrundengruppen messen sie sich, bevor es in die Hauptrunde und im Anschluss in die Finalspiele geht.

Die SG Welper hat keine Stutzen zum Wechseln mit dabei und muss nun gegen den TuS Blankenstein antreten. Die Gegner zeigen sich kollegial und leihen dem Platznachbarn das Material, in wenigen Minuten geht es weiter.

TuS Hattingen macht es zum Auftakt zweistellig

13:02 Uhr: Und er setzt gleich einmal ein deutliches Zeichen, macht es zweistellig gegen den völlig überforderten C-Ligisten. 11:0 lautet das Endergebnis.

Nun greift der Titelverteidiger TuS Hattingen ins Turnier ein, im Spiel gegen den VfL Winz-Baak, wo Trainer Aydin Emektar selbst auch auf der Bank sitzt.

12.45 Uhr: Beim Stand von 3:1 für Hedefspor verletzt sich RSV-Spieler Osman Cömez nach einem Zusammenprall mit Hedef-Torwart Luca vom Hagen und humpelt später vom Feld. Im Gegenzug erzielt Kay Martynus den 4:1-Endstand für Hedef.

SG Welper und SuS Niederbonsfeld legen vor

12.29 Uhr: Im zweiten Spiel setzt sich der SuS Niederbonsfeld gegen den TuS Blankenstein nach den Treffern von Timo Kemper und Finn Neumann mit 2:0 durch. Ömer Akkan verpasste Sekunden vor Ende den Anschluss als er frei vor dem Tor den Ball nicht traf.

Vorrundenspiel zwischen dem TuS Blankenstein (schwarzes Trikot) und dem SuS Niederbonsfeld. Foto: Hendrik Steimann / WAZ

Zur Erinnerung: In der Vorrunde beträgt die Spielzeit einer Partie einmal zwölf Minuten.

12.13 Uhr: Der Favorit, die SG Welper, setzt sich erwartungsgemäß gegen Märkisch durch. 3:1 heißt es am Ende für die Grün-Weißen. Okan Kava trifft für den C-Ligisten aus der Distanz, als Welpers Keeper Sven Möllerke zu weit aus seinem Tor stand. Das erste Turniertor machte Max Claus für die SG, Hakan Abanoz und Sidney Rast legten nach.

12.00 Uhr: Der Ball rollt pünktlich, Tim Dudda stößt für die SG Welper an.

11.58 Uhr: Hedefspor eröffnet das Turnier. Die Spiele werden von den Schiedsrichtern Okan Cosgun, Tobias Schulz und Cynthia Günther geleitet. Später kommen noch Claas Steenbrügge, Bernd Baur und Mario Tiller dazu.

Die Gruppen der Stadtmeisterschaft

11.50 Uhr: Hier sind nochmal die Gruppen, in denen sich die Teams begegnen. Gruppe A: SG Welper, DJK Märkisch Hattingen, TuS Blankenstein, SuS Niederbonsfeld. Gruppe B: RSV Hattingen, Hedefspor Hattingen, VfL Winz-Baak, TuS Hattingen (Titelverteidiger). Gruppe C: FC Sandzak-Hattingen, Sportfreunde Niederwenigern, SG Hill Hattingen.

11.45 Uhr: Mittlerweile sind einige Zuschauer da, noch 15 Minuten sind es bis zum Anpfiff der Spiele. Der Ausrichter Hedefspor hatte im Vorfeld für viel Aufsehen gesorgt, weil kein alkoholhaltiges Bier ausgeschenkt wird. Beim Turnier der Reserveteams am Samstag wurden nur wenige Flaschen mit alkoholfreiem Bier verkauft. Einige Zuschauer brachten sich selbst Bier mit, was sie auf dem Parkplatz und vor dem Eingang getrunken haben.

11.30 Uhr: Die DJK Märkisch ist die erste Mannschaft, die sich mit dem Futsal warm macht. Sie wird im Eröffnungsspiel gegen die SG Welper antreten. Der SuS Niederbonsfeld folgt beim fünf gegen zwei.

11.28 Uhr: Noch ist die Halle recht leer, die Turnierleitung bereitet sich auf die Spiele vor, die teilnehmenden Mannschaften geben ihre Mannschaftsaufstellungen ab. Der Parkplatz füllt sich langsam.

11.25 Uhr: Willkommen zu unserem Live-Blog, in dem wir immer wieder Aktuelles zur Hattinger Hallenstadtmeisterschaft berichten.