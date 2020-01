Hattingen/Sprockhövel. Stabhochspringer Jonas Wolf ist vor Start in Leverkusen schon gut in Form, Sprinterin Sophie Bleibtreu steht in Dortmund vor einer Premiere.

Leichtathleten aus Hattingen/Sprockhövel starten in Saison

Die heimischen Leichtathleten starten so langsam in die Hallensaison. Für den Hattinger Stabhochspringer Jonas Wolf sowie für Sprinterin Sophie Bleibtreu und Diskuswerferin Marie-Sophie Macke aus Sprockhövel stehen die ersten Wettkämpfe am Sonntag an.

Bei Jonas Wolf läuft es derzeit schon sehr gut. „Ich mache gute Fortschritte und bin schon im Wettkampfanlauf angekommen, was sehr gut für den jetzigen Zeitpunkt ist“, sagte er, bevor es nach Leverkusen zum Season Opening geht. Im vergangenen Jahr hatte er mit einem neuen Stab gearbeitet, sein Ziel ist nun eine gute Platzierung bei den Deutschen Hallenmeisterschaften im Februar.

Sophie Bleibtreu startet im neuen Trikot

Im neuen Trikot, vom TV Wattenscheid, sprintet Sophie Bleibtreu, in Dortmund hat sie Premiere über 200 Meter. „Die Vorfreude ist riesig, ich bin aber auch ein bisschen aufgeregt“, gibt sie zu.

Vereinskameradin Marie-Sophie Macke startet in Dortmund über 60 Meter und stößt die Kugel. Mit dem Diskurs geht es erst am 19. Januar nach draußen.