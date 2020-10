Zwei heimische Teams waren am Mittwochabend im Kreispokal am Ball. Aus dem Kreis Bochum hat der Hattinger C-Ligist VfL Winz-Baak den B-Ligist SV Hellas Bochum empfangen, während aus dem Kreis Hagen der Sprockhöveler A-Ligist TuS Hasslinghausen beim C-Ligist SF westfalia Hagen vorspielte.

VfL Winz-Baak – SV Hellas Bochum 2:6

„So schlimm, wie das Ergebnis aussieht, war es nicht“, sagte VfL-Spielertrainer Ömer Akkan. Seine Elf verschlief allerdings den Start, so dass der Trainer selbst den Ausgleich schoss, danach aber zwei gute Chancen vergab.

In der zweiten Halbzeit war es ein ähnliches Bild, Winz-Baak musste erst ins Spiel finden, kassierte drei Gegentore, ehe Timo Matthies einen Elfmeter herausholte, den Akkan verwandelte. Kurz darauf fiel wieder ein Gegentor und das Spiel war entschieden.

So haben sie gespielt

Tore: 0:1 (12.), 1:1 Ömer Akkan (40.), 1:2 (48.), 1:3 (49.), 1:4 (50.), 2:4 Ömer Akkan (FE/61.), 2:5 (62.), 2:6 (90.).

VfL: Swieca,

Westfalia Hagen – TuS Hasslinghausen 0:6

„Es war für uns eine reine Pflichtaufgabe“, kommentierte Co-Trainer Christian Parlow den klaren Sieg. Er musste kurzfristig noch den Torhüter der dritten Mannschaft, Tobias Nickel, anrufen, um überhaupt einen gelernten Mann zwischen den Pfosten zu haben.

„Der Zwei-Klassen-Unterschied wurde deutlich, trotzdem war es keine allzu gute Leistung von uns, muss man sagen“, so Parlow. Was zählt, sei der Einzug in die nächste Pokalrunde. Die Tore waren nicht zu schwer zu erzielen, beim 2:0 traf Kevin Voss nach einer Ecke per Volleyschuss ins Netz.

So haben sie gespielt

Tore: 0:1 Ivan Simic (5.), 0:2, 0:3 Kevin Voß (18., 26.), 0:4 Marvin Baunscheidt (FE/62.), 0:5, 0:6 Ivan Simic (79., 82.).

TuS: Nickel, Bächstädt, Krämer, Schubert (46. Kilic), Simic, Hohmann, Stähler, Körner, Voß (46. Esch), Baunscheidt (62. Lobeck), Pordzik.

Mehr aktuelle Artikel aus dem Sport in Hattingen und Sprockhövel:

Alle Sportnachrichten und Bilder aus Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.