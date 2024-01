Konkurrent des SC Obersprockhövel steht vor dem Liga-Aus

Der Hombrucher SV (blaue Trikots) steht vor dem Aus in der Fußball-Westfalenliga.

Dortmund Es ist schon der zweite Dortmunder Verein, der in der Winterpause in Schieflage gerät. Ein Westfalenliga-Absteiger könnte fix sein.

Der Dortmunder Fußball ist in Aufruhr. Nachdem schon bekannt war, dass es beim Oberligisten TuS Bövinghausen einen XXL-Umbruch im Winter geben wird, muss nun auch der Hombrucher SV um seinen Platz in der Fußball-Westfalenliga zittern.

Der Liga-Konkurrent des SC Obersprockhövel steht aktuell auf Rang 14 und somit dem ersten Abstiegsplatz. Die Dortmunder sind aber punktgleich mit dem SV Sodingen und liegen auch nur sechs Zähler hinter dem SCO, der auf Rang neun steht. Dennoch ist die Zukunft in Hombruch alles andere als gesichert.

Spieler Fabian Vargues Martins gab gegenüber den Ruhr Nachrichten zu, dass die Mannschaft „unter den gegebenen Umständen nicht mehr bereit ist, in der Rückrunde für den HSV aufzulaufen“. Die Entscheidung sei unumstößlich. Das Trainerteam aus Karim Bouasker und Ex-Profi Jonas Acquistapace hat den Verein bereits verlassen.

Hombrucher SV stieg vor der Saison aus der Landesliga in die Westfalenliga auf

Der Vorsitzende Thomas Richarz äußerte sich daraufhin und sagte, es würde vielleicht eine Möglichkeit geben, dass der HSV den aktuellen Bezirksliga-Spieler Ersan Kusacki (SG Gahmen) verpflichtet, in den Vorstand des Vereins einsteigt und einen Sponsor mitbringen könnte, um die finanzielle Schieflage auszugleichen.

Das Team scheint aber fest entschlossen, darauf nicht einzugehen, weshalb der Rückzug und Neuanfang in der kommenden Saison in der Landesliga aktuell das wahrscheinlichste Szenario zu sein scheint. Andreas Bitter, der zweite Vorsitzende und langjährige Geldgeber des Klubs sagte gegenüber dem Reviersport: „Wir sind hierbei noch voll in den Gesprächen. Bis wir eine Entscheidung getroffen haben, werden wir keine Wasserstandsmeldungen abgeben. Mehr habe ich nicht zu sagen.“

Der Hombrucher SV war erst zu dieser Saison aus der Landesliga in die Westfalenliga aufgestiegen. Im Jugendbereich gehört der Klub zu den renommiertesten der Stadt Dortmund. Die A-Jugend spielt in der Westfalenliga.

