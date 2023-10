Kinder- und Jugendfußball boomt - aber zwei Abwärtstrends

Kamen. Fast alle Jugendfußball-Kurven gehen beim Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen nach oben. Es gibt 514 Teams mehr als in der Vorsaison.

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat die statistische Auswertung der Mannschaftszahlen im Jugendfußball vorgenommen. Zum Stichtag am 1. Oktober 2023 verzeichnet der FLVW ein Plus von 514 Teams im Vergleich zur Saison 2022/23. Sowohl in den Jugendklassen bis zur U16/17 als auch bei den Juniorinnen-Mannschaften kann der Verband einen deutlichen Zuwachs melden.

„Der erneute Aufwärtstrend ist sehr erfreulich und ein großer Erfolg von Verband, Kreisen und den Vereinen“, sagt der für den Jugendfußball zuständige FLVW-Vizepräsident Holger Bellinghoff. „Mein Dank gilt vor allem den Klubs und den ehrenamtlichen Übungsleiterinnen und Übungsleitern sowie Trainerinnen und Trainern, die tagtäglich die Basisarbeit leisten.“

8921 Junioren- und 725 Juniorinnen-Teams in Westfalen

Der zuvor gut zehn Jahre rückläufige Trend an Mannschaften konnte nun bereits zum dritten Mal in Folge umgekehrt werden. Nach dem leichten Zuwachs von 152 Mannschaften zur Spielzeit 2021/22 sind zur Saison 2022/23 nochmals 505 Teams mehr zum Spielbetrieb gemeldet worden – nun die erneute Steigerung von 514 Mannschaften. Insgesamt nehmen bei den Junioren 8921 (Vorjahr: 8515) und bei den Juniorinnen 725 (Vorjahr: 617) Teams am Spielbetrieb teil.

Ein Blick auf die einzelnen Altersklassen deutet jedoch auf unterschiedliche Entwicklungen hin. Bei den E- bis B-Junioren sind teilweise deutliche Zuwächse zu verzeichnen (B-Junioren: plus 53 – C-Junioren: plus 57 – D-Junioren plus 52 – E-Junioren: plus 230 – F-Junioren: plus 47). Einen leichten Abwärtstrend gibt es bei den Mini-Kickern (minus 6). „Nicht unerwartet kommt nochmals ein Rückgang bei den A-Junioren“, heißt es beim Verband, der 27 Mannschaften weniger verzeichnet. „Diesen gilt es in den kommenden Jahren zu stoppen. Hoffnungsvoll stimmt den FLVW der Zuwachs bei den B- und C-Junioren.“

