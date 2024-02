JSG Hattingen-Sprockhövel: Meisterschaft und Kuriositäten

Die D-Jugend der JSG Hattingen-Sprockhövel landete in der Handball-Bezirksklasse auf Rang zwei.

Hattingen/Sprockhövel Die JSG wächst zusammen: Die E-Jugend erlebt zwei besondere Highlights. In einer Liga spielen nur zwei von sieben Teams mit Wertung.

Langsam aber stetig wächst sie zusammen, die Jugendspielgemeinschaft Hattingen-Sprockhövel, die aus den Klubs TuS Hattingen und TSG Sprockhövel entstanden ist. In der nun bald abgelaufenen Saison wurden fünf Jugendteams gestellt.

Die älteste Mannschaft spielte in der B-Jugend-Bezirksklasse, jedoch außerhalb der Wertung. Kurios und traurig: Gleich fünf der sieben Teams der Liga entschieden sich für diese Art der Teilnahme. So darf sich am Ende der TV Wanne mit 4:0-Punkten Meister nennen, der TV Eintracht Husen-Kurl mit 0:4-Punkten Zweiter.

Neben der JSG traten auch der VfL Aplerbeckmark, der Ruhrbogen Hattingen, der Bochumer HC und die SG Linden-Dahlhausen außer Konkurrenz an, sodass auch Spieler aus älteren Jahrgängen spielen konnten.

Bei der JSG trainierten spielten A-, B- und C-Junioren gemeinsam. „Auch wenn die Saison sich durch Krankheit, schulische oder anderweitige Verpflichtungen nicht immer einfach gestaltete, haben die Spieler sich individuell gut weiterentwickelt, sind als Mannschaft zusammengewachsen und haben den Spaß am Handball nicht verloren“, so Sandra Stöhr von der HSG.

Für die kommende Saison wird eine komplette B-Jugend gemeldet, jedoch keine A-Jugend, weshalb die drei A-Junioren mit Doppelspielrecht beim Ruhrbogen Hattingen spielen und in die Senioren-Teams der HSG integriert werden sollen.

JSG Hattingen-Sprockhövel: C-Jugend peilt wieder mindestens die Bezirksliga an

Die C-Jugend war als Bezirksliga-Team die höchstspielende Mannschaft der JSG Hattingen-Sprockhövel, nachdem sie sich zuvor in zwei Qualifikationsturnieren durchgesetzt hatte. Trotz eines guten Starts gegen die HSG Rauxel-Schwerin verlief die Liga für die C-Jugend durchwachsen. Unter anderem mussten Felix Osterloh und Martin Ebel spontan die Betreuung bei Spielen und Training übernehmen, da es im eigentlichen Trainerteam unvorhergesehene Ausfälle gab.

Aktuell belegt die JSG in der Bezirksliga den vierten Platz mit 8:14-Punkten. Das Ziel für die kommende Saison ist eine positive Entwicklung, mit mindestens einem weiteren Jahr in der Bezirksliga und möglicherweise sogar einer Saison in der Verbandsliga.

Es werden Mädchen gesucht, um eine weibliche D-Jugend zu stellen

Die D-Jugend steht in der Bezirksklasse auf dem zweiten Platz, knapp hinter der DJK Westfalia Welper. Eine herausragende Qualität war ihre Nervenstärke, mit der sie viele knappe Spiele für sich entscheiden konnten. Die Weiterentwicklung der Spielerinnen und Spieler ist sichtbar, wie Sandra Stöhr bemerkt: „Die Basics sitzen.“

Obwohl es nicht gelang, genügend Mädchen für eine eigene weibliche C-Jugend zu finden, wird ein neuer Versuch bei der D-Jugend gestartet. Insgesamt verzeichnet die JSG jedoch einen guten Zulauf von den Minis bis zur B-Jugend, insbesondere bei den jüngeren Teams nach einem Einbruch während der Corona-Zeit.

E-Jugend erlebt Bundesliga-Handball hautnah

Die gemischte E-Jugend trat mit zwei Teams in der Bezirksklasse an. Für die E2 war es „die erste Saison mit Punkten überhaupt. Es war ein absolutes Lernjahr aufgrund des Alters und der kleineren Körpergröße“, sagt Stöhr. Die körperliche Unterlegenheit wurde jedoch durch spielerische Qualität und kämpferische Leistung ausgeglichen.

Die E1 hingegen gewann jedes Spiel und feierte die Meisterschaft. Stöhr betont: „Der Trainerstab hat große Freude an der Mannschaft, auch wenn 25 Kinder in einer Halle oft eine Herausforderung sind. Es macht einfach nur Bock.“ Zusätzlich durften die E-Junioren der JSG als Einlaufkinder bei den Bundesliga-Handballerinnen von Borussia Dortmund und den Herren von Tusem Essen auflaufen, was weitere besondere Highlights waren.

